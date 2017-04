Semillero ganó y Talento perdió en tercera del Festival Nacional de Fútbol

Semillero Sucreño salió airoso en su cotejo de este lunes en la competencia de la categoría Infantil del XXII Festival Nacional de Clubes y Escuelas de Fútbol Imder-Sincelejo.

Mientras tanto, Talento Sucreño, también del departamento mariscal, cayó en la que fue la tercera fecha del certamen organizado por la Asociación de Escuelas de Fútbol de Sucre.

En la cancha del barrio José Bitar, Semillero Sucreño derrotó con pizarra de 2 goles por 0 a Unión Gaviotas, con dianas conseguidas por los jugadores Cristian Viloria y Andrés Mercado.

Luego en ese mismo escenario, Talento Sucreño cayó ante Expreso Rojo en un buen juego que acabó con marcador de 2-1, siendo todos los goles concretados desde el punto penalti.

Por la divisa Expreso Rojo, de la ciudad de Cartagena, anotó el jugador Diego Guerrero, mientras que por Talento Sucreño, del profesor Cristo Méndez, concretó Jesús Ríos.

Y en la cancha del barrio Mochila, Luis Oliveros, de Barranquilla, goleó 12 tantos por 0 al conjunto Real Mariscal, también en las justas de la categoría Infantil.

Aquí en jugador de más tantos anotados fue Vercel Nieto, quien concretó en cinco oportunidades

Por su parte, el onceno Juventud Costeña empató 1-1 con el conjunto Ilusión Naranja, el primero concretó a través de Javier Rangel y el segundo por medio de Andrés Sáenz.

Los juegos con que se abrirán las acciones para este martes en la categoría Infantil son los siguientes:

Flamengo Vs. Santa Fe (cancha Pioneros), Semillero Sucreño Vs. Talento Sucreño (cancha Bitar), Góez Sport Vs. Jesús Nicolás (cancha El Bosque), Nueva Generación Vs. Real Mariscal (cancha Mochila), Sueños del Balón Vs. Amigos de Corozal (Canaprosucre) y Escuela Chochó Vs. No Hay como Dios (Sampués).

Ciudad Sincelejo Vs. Futuro Sucreño y Juventud Costeña Vs. Independiente San Marcos se jugará en las canchas del Centro Recreacional Los Cámpanos, vía a Corozal.