Somos un equipo en construcción: técnico de Real Cartagena

Real Cartagena no derrochó fútbol en su presentación ante Orsomarso en el debut en el Torneo Águila 2018, pero logró llevarse una victoria en casa que le permite arrancar con confianza la temporada.

El equipo fue superior a su rival y aunque mostró limitaciones y lagunas en el juego, mereció llevarse la victoria, que consiguió gracias a un tanto de Miguel Murillo al minuto 86.

Tras el duelo, el técnico de Real, Marco Indaburo, analizó la presentación de sus jugadores en el Jaime Morón. Reconoció los errores que se cometieron en defensa y que no deben presentarse ante equipos con mayor ofensiva.

Destacó la victoria por encima de todo, pero advirtió que buscará ganar ofreciendo un buen juego.

Defendió el estado físico de Kevin Lugo, uno de los destacados en el medio campo, pero que fue relevado en la segunda parte por Xavier González.

Habló de los posibles refuerzos a la plantilla, de la situación de Juan José Salcedo y de su rival en la segunda fecha, Valledupar.

Defensa: Cometimos errores que quizás con un rival más eficaz nos habría metido en aprietos, pero hay que seguir mejorando en eso y esto es de trabajo en este equipo no puede faltar eso y vamos a darlo todo.

Ganar jugado bien: Hoy teníamos claro que había que ganar a como hubiera lugar, pero quiero ganar jugando bien, dar una buena imagen. Pero lo más importante es ganar. Para nosotros es muy importante el cómo. Cómo ganas, cómo pierdes y cómo empatas. Reitero que no por ganar hoy somos un gran equipo, somo un equipo en construcción, seguimos creciendo y somo conscientes de que tenemos que trabajar mucho si queremos ser protagonistas en este torneo.

Estado físico de Kevin Lugo: Es normal que en un partido de 95 y hasta 100 minutos, al 70 o 90 haya cansancio. Kevin es un jugador con características más ofensivas que defensivas, pero aquí se le delega esa tarea que es que al perder la pelota él debe venir hacia atrás a hacer esa línea de tres, más los dos extremos con los que hacemos un 4-5-1. Y me parece que es normal que un jugador sienta cansancio entre el minuto 70 u 80.

Refuerzos: Sabemos que aún estamos frágiles, flacos. Necesitamos de pronto dos jugadores más que nos vengan a reforzar, pero si en estos momentos yo no tengo esos refuerzos tengo que jugármela con lo que hay.

Valledupar: Es un rival que ganó también su primer partido a Unión Magdalena. Es de cuidado, con jugadores jóvenes, con hambres. Es un equipo correlón, con buen pie. Nosotros pensamos en recuperar el equipo, ya tendremos el partido el próximo sábado y cada semana miraremos qué posibilidades vamos a tener y cómo vamos a manejarlo.

Juan José Salcedo: Es una cuestión meramente administrativa. Yo quiero contar con él, pero no puedo porque no ha arreglado su parte contractual con la junta directiva y ya no me compete. Si lo tuviera a disposición estaría jugando, pues es el goleador histórico de Real Cartagena, pero hoy no lo tengo y tengo que jugármela por otro lado.