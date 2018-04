Técnico de Suecia no llevará a Zlatan Ibrahimovic al Mundial de Rusia

Janne Andersson, entrenador de la selección de Suecia, le cerró la puerta a Zlatan Ibrahimovic de cara al Mundial de Rusia, que su país disputará después de quedarse por fuera de Brasil 2014.

El crack sueco, actual jugador de Los Ángeles Galaxy, renunció a la selección tras la pasada Eurocopa, pero confesó en un programa estadounidense su disponibilidad para disputar el Mundial y agregó “un mundial sin mí no sería lo mismo”.

Con esas declaraciones la atención se centró en el entrenador Andersson, que decidirá si contará con el ex delantero de Juventus, Inter, Barcelona, Milan y PSG.

Por lo pronto, el seleccionador reveló que no contempla incluirlo en la lista de convocados.

"Zlatan Ibrahimovic le dijo que no a la selección, que no iba a estar en el equipo después de la Eurocopa y lo respeté. Si rechazó al equipo, no creo que deba volver.

Respeto lo que él mismo dijo. Sólo estarán en el Mundial los que dijeron que sí. No me ha llamado, pero definitivamente no está incluido en los planes para el Mundial", sostuvo el estratega.