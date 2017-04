Técnicos de Pereira y Quindío se fueron a los golpes

Al finalizar el partido en el que Deportivo Pereira derrotó 2-1 al Deportes Quindío en el estadio Centenario se produjo un incidente en la entrada a los camerinos, que derivó en roces entre los directores técnicos de ambas escuadras, Alberto Suárez, por los cafeteros, y el argentino Alberto Bulleri, por los matecañas.

Según el estratega cafetero, Alberto Suárez, todo empezó por los actos obscenos que le hizo el técnico del onceno pereirano al finalizar el encuentro y después en la entrada al camerino “vino a increparme y me lastimó, yo lo único que hice fue alejarlo, porque él piensa que a las trompadas gana los partidos y sus hechos son de patanería”.

El experimentado adiestrador vallecaucano denunció públicamente el lamentable hecho afirmando que: “este señor es un patán, no sé de dónde lo sacaron, yo creo que cuando viene un entrenador extranjero a Colombia es para que nos enseñe, para que nos deje cosas positivas, pero este señor vino y armó un tierrero en Cali, otro en Neiva y esta vez en Armenia”.

Suárez aseguró que lo que se espera de los extranjeros son aportes en el comportamiento y en lo táctico, por lo que le solicitó a la Dimayor que analice las imágenes porque considera que estos hechos no pueden ocurrir en el fútbol profesional colombiano y menos de parte de protagonistas de primer orden del torneo.

“No puede permitir la Dimayor que venga un patán a armar peleas en el fútbol colombiano como lo ha hecho este señor en otras oportunidades, como pasó en pretemporada, lo que pasó hoy en Armenia no es la primera vez, están las imágenes y los testigos, no sé si el presidente del club lo va a decir, pero este señor no tiene nada que enseñarnos”, dijo.

Por su parte, el entrenador argentino le bajó el tono al hecho y aseguró que, “estábamos con las pulsaciones a mil y al retirarnos alguien dijo algo, el profesor pensó que fui yo y se me abalanzó, yo le decía que nada tuve que ver, vino más gente, pero al final gracias a Dios no pasó nada de discusiones, no hubo golpes, fue un entredicho de la discusión y listo, no más”.

Ahora ambas escuadras deberán esperar el informe arbitral para saber si se darán sanciones para los entrenadores y algunos jugadores. En lo deportivo, los matecañas se quedaron con el clásico cafetero de la B y con 17 puntos son colíderes del Torneo Águila junto a Real Santander; mientras que los milagrosos se quedaron con 13 unidades en la sexta posición.