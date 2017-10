'Tino' Asprilla cree que Colombia no terminó las eliminatorias en buen nivel

El exfutbolista colombiano Faustino 'Tino' Asprilla dijo hoy que algunos jugadores de la selección de su país no terminaron las eliminatorias en un buen nivel porque juegan poco en sus clubes.

"Se necesita que estos jugadores empiecen a ser titulares porque notamos en los últimos partidos de eliminatorias que el nivel no fue muy bueno. En Sudamérica les alcanza para clasificar, pero a un Mundial uno debe llegar en una muy buena condición tanto física como futbolística", afirmó Asprilla.

El exdelantero de la selección colombiana participó hoy, junto al técnico de México, Juan Carlos Osorio, y el exseleccionador de Ecuador y Honduras Luis Fernando Suárez, en el foro "La tecnología revoluciona el Mundial", organizado por DirecTV y la revista Semana.

Asprilla mostró su preocupación por la falta de efectividad de los delanteros colombianos, aunque valoró el trabajo de Radamel Falcao García, quien considera anotó dos goles "importantísimos" ante Paraguay y Brasil en las últimas jornadas.

"Es muy extraño que en sus equipos hagan goles y en la selección no", agregó.

Y afirmó que al seleccionador José Pékerman no le fue tan bien en estas eliminatorias, en la que Colombia terminó de cuarta con 27 puntos. "Nos acostumbró que en las eliminatorias pasadas tenía mucha visión de los partidos y hacía unos cambios muy acertados. En estas no le fue tan bien, sobre todo a la hora de hacer cambios y de poner jugadores en la cancha que al final no rindieron como esperaba".

El exjugador del Parma italiano y el Newcastle inglés se refirió al centrocampista del Bayern Múnich James Rodríguez, de quien cree debe mejorar su rendimiento para jugar en el equipo bávaro.

"El fútbol que iba a jugar James con Ancelotti lo tiene que demostrar también con el nuevo técnico (Jupp Heynckes), no sé por qué se preocupan tanto por el entrenador. Uno se debe preocupar es por el rendimiento y lo futbolístico, eso es lo que debe estar James pensando", aseveró.

También destacó el momento que vive el central Dávinson Sánchez en el Tottenham inglés y aseguró que espera que Yerry Mina, del Palmeiras, de Brasil, pueda jugar pronto en el Barcelona.

"Esto nos va a servir. Que los jugadores que estén en el fútbol europeo se empiecen a rodar con los posibles rivales que vamos a encontrar en el Mundial, eso es muy bueno, porque van mejorando y saben a quién se van a enfrentar en el Mundial", añadió.