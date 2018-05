Tolima y Medellín abren la segunda semifinal de la Liga Águila

Deportes Tolima buscará hacer respetar su patio hoy frente al Independiente Medellín, por el duelo de ida de las semifinales de la Liga Águila 2018-I.

La espera terminó. Tras el desarrollo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, la Liga Águila 2018-I continúa con la definición de su campeón. El torneo se encuentra en la fase semifinal, y allí está presente el Deportes Tolima.

El Vinotinto y Oro medirá fuerzas hoy con el Independiente Medellín, a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Manuel Murillo Toro, en el compromiso de ida de la llave que definirá el rival por el título ante el vencedor del choque entre Nacional y Huila, elencos que al cierre de esta edición medían fuerzas en Bogotá (los 'Opitas' eran locales).

En total fueron ocho días los que tuvieron tanto 'Pijaos' como 'Paisas' para preparar la confrontación inicial entre ellos, y en la que 'La Tribu' espera hacer respetar su condición de dueño de casa, con miras a bajar la presión para la revancha el próximo domingo en Medellín.

Además, en lo que tiene que ver con el conjunto de la 'Tierra Firme', el departamento médico alcanzó a recuperar a dos jugadores que estaban entre algodones: el defensa central Julián Quiñones y el mediocampista de contención, Carlos Robles.

El volante de primera línea quedó fuera de combate en su mejor momento con el club tolimense, toda vez que acumulaba siete partidos como titular, sin ser sustituido en ninguno de estos duelos, hasta que se lesionó a finales de abril.

Pero esto no quiere decir que retornará directamente a la titular. Todo parece indicar que el 'Sonero' repetiría prácticamente la misma nómina que empezó el choque con Once Caldas en Ibagué, por la vuelta de los cuartos de final, sacando a Nilson Castrillón, quien ese día terminó lesionado y aún no se recupera.

“Estamos muy motivados por estar en esta fase tan trascendental del torneo. La idea es ganar en casa y viajar a Medellín a revalidar la clasificación a la gran final. Ante Caldas demostramos que estamos para grandes cosas. Acá lo importante será marcar diferencia con goles”, sostuvo el talentoso y peligroso Sebastián Villa.

Por su parte, el delantero Ángelo Rodríguez manifestó que “nos sentimos fuertes. Tenemos que sacar un buen resultado en casa, contando con el acompañamiento de nuestra gente. No vamos a entrar en el desespero. Queremos triunfar, pero será con mucha inteligencia. Debemos estar muy claros”.

En este cotejo, el habilidoso antioqueño y el potente atacante sanandresano deberán cuidarse mucho de una tarjeta amarilla, debido a que están sobre el límite y podrían ser suspendidos para la revancha. También se encuentra en la misma situación el lateral Juan Guillermo Arboleda.

POSIBLES FORMACIONES

Tolima: Álvaro Montero; Juan Guillermo Arboleda, Luis Payares, Fáiner Torijano, Danovis Banguero; Rafael Robayo, Carlos Rentería; Yohandry Orozco, Sebastián Villa, Ómar Albornoz; Ángelo Rodríguez. DT: Alberto Gamero.

Medellín: David González; Jesús Murillo, Hernán Pertuz, Jorge Segura, Elvis Mosquera; Didier Moreno, William Parra, Andrés Ricaurte, Javier Calle, Leonardo Castro y Germán Cano.

DT: Ismael Rescalvo.