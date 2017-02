Tras el fracaso en Ecuador, la era ‘Piscis’ podría llegar a su fin

Los fracasos en el fútbol suelen cobrar siempre la cabeza de los entrenadores y este es el futuro que parece tendrá el antioqueño Carlos Alberto ‘Piscis’ Restrepo en la Selección Colombia de Fútbol en la categoría Sub-20, tras quedar sin opciones de clasificar a la Copa del Mundo de la categoría en Corea del Sur.

Esto, a pesar de que ‘Piscis’ Restrepo es uno de los seleccionadores nacionales más exitosos de la historia en divisiones menores, con título del Sudamericano de 2013, subtítulo en 2015 con clasificación a los Juegos Olímpicos Río-2016 y medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Trujillo-2013, además de las clasificaciones a octavos de final en los Mundiales de Turquía-2013 y Nueva Zelanda-2015.

Pero más allá de los resultados, los cerca de siete años al frente de la Selección Colombia Sub-20, donde también ha sido coordinador de las selecciones en las categorías Sub-17 y Sub-15, así como la reciente participación en los Juegos Olímpicos Río-2016 para la categoría Sub-23, generó un ambiente de desgaste y todo apunta a un cambio.

“Piscis ha sido un triunfador en la categoría Sub-20. Creo que se ganó ese derecho a la revancha. Lo que pasa es que hay muchos intereses y regionalismos que no dejan ver con claridad las cosas. Independientemente de eso, creo que ‘Piscis’ se va, tiene otras ofertas”, aseguró desde Ecuador el periodista Nelson Ascencio, de Caracol Televisión.

Por su parte, para el comentarista de RCN Televisión, Juan Felipe Cadavid: “Hay un desgaste marcado, la gente y la prensa en general no creen en él, un cambio sería bueno hasta por su tranquilidad, pero debo dejar constancia que salvo este Sudamericano, su trabajo fue ganador”.

Mientras que César Augusto Londoño, de Caracol Radio, siente que “el ‘Piscis’ Restrepo se desgastó, él es un técnico de mucha capacidad, que conoce muy bien su trabajo para que siga expuesto al maltrato al que ha sido sometido por los malos resultados de la Selección Sub-20, me parece que es hora de cambiar y creo que él mismo dará un paso al costado”.

Y ese desgaste tocó fondo en este Sudamericano de Ecuador, en el que no pudo ratificar el trabajo que lo consolidó con los equipos anteriores, aportando una generación de futbolistas de primer nivel, como Juan Fernando Quintero, Cristian Bonilla, John Córdoba, Sebastián Pérez, Andrés Felipe Aguilar, Miguel Ángel Borja, Steven Lucumí, Rafael Santos Borré y Andrés Rentería, entre otros.

“Hay que mirar el fracaso desde muchos puntos de vista. Lo primero es que la Selección solo tuvo tres partidos internacionales, en un torneo que se realizó en Arequipa. Y dos amistosos más, a puerta cerrada, contra Venezuela, en Bogotá, mientras que Venezuela tuvo 25 partidos internacionales, incluyendo su gira por Asia. Uruguay viene trabajando con el mismo técnico desde la Sub-15 y sumó 200 partidos de preparación en todo ese proceso, es decir, Colombia no tuvo roce internacional”, explicó Ascencio.

Para Nelson Ascencio, quien se encuentra haciendo el cubrimiento para Caracol Televisión en Ecuador, otro factor fue que “faltaron cuatro jugadores titulares y que marcaban diferencia como Stiven Vega, John Lucumí, Nicolás Benedetti y Mateo Casierra, y hubo jugadores que no respondieron a la confianza del técnico, no son malos, y seguramente van a triunfar más adelante, pero no cumplieron con lo que se esperaba de ellos”.

Por su parte, Juan Felipe Cadavid aseguró: “Todo fue una combinación de errores. El mensaje pudo no ser claro y el técnico nunca pudo darle forma al equipo. Los jugadores que creíamos iban a marcar diferencia no lo hicieron. El nivel de los jugadores fue muy bajo”.

Finalmente, para César Augusto Londoño: “Fueron muchos motivos para este fracaso, primero fue un mal equipo, que nunca encontró un sentido colectivo y tampoco encontró respuesta en las individualidades como para haber aspirado a cosas mejores. El ‘Piscis’ jamás encontró una formación, siempre cambió, las figuras no respondieron, Ceter se lesionó, nunca hubo líderes, y me parece que la preparación fue muy local, nos quedamos en partidillos y un equipo debe tener fogueo internacional más exigente”.