Usain Bolt anotó sus primeros goles como titular

Usain Bolt firmó un doblete al disputar el viernes su primer partido como titular con los Central Coast Mariners, y fue reemplazado a 15 minutos del final, en el duelo de la pretemporada de la primera división del fútbol australiano.

El multicampeón olímpico, que se retiró del atletismo el año pasado, trata de ganarse una plaza con los Mariners para la inminente temporada de la A-League. Los Marineros debutarán el 21 de octubre contra el Brisbane Roar.

"Mi primer partido de titular y meto dos goles, es una bonita sensación", dijo Bolt al canal de televisión Fox Sports. "Estoy contento por estar acá y poder demostrarle al mundo que sigo mejorando. Quiero ser un Mariner. Quiero ganarme el puesto en el equipo".

Bolt, de 32 años, dijo que debe reunirse la próxima semana con el cuerpo técnico de Central Coast para definir su futuro con el equipo.

La estrella jamaicana fue titular ante un combinado de jugadores de la segunda división que representó a la región del suroeste de Sydney.

Como centrodelantero, Bolt fue de menos a más en el partido, destacándose tras el descanso.

Hizo gala de su potencia física para sacarse la marca de un zaguero y llegarle a un balón medido, definiendo con un remate de zurda al primer palo a los 55 minutos. Festejó el gol con la icónica pose del rayo.

Here it is, @usainbolt, the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ⚡️ #SWSvCCM #CCMFC @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ

— Central Coast Mariners (@CCMariners) 12 de octubre de 2018