Video: Jugador agredió a su técnico al ser cambiado en un partido

El fútbol boliviano le da vueltas al mundo. Pero no por las virtudes de sus jugadores, sino por un hecho bochornoso en el que un jugador agredió a su técnico al ser relevado durante un partido.

El hecho ocurrió durante el partido que enfrentó a Nacional Potosí y a Sports Boy, en la ciudad de Wuarnes, departamento de Santa Cruz.

El protagonista fue el brasileño Thiago dos Santos, jugador del Nacional Potosí, que fue cambiado en la recta final del primer tiempo. El jugador no estuvo de acuerdo y, tras abandonar la cancha, insultó y agredió físicamente al entrenador Edgardo Malvestiti y a su asistente Miguel Acosta.

Tras el duelo, el jugador pidió perdón por su reacción y señaló que desconoce su futuro.

"Me saqué una espina que tenía hace rato. Me arrepiento, reaccioné caliente. No sé si van a cancelar mi contrato. No sé de mi futuro en Nacional", sostuvo el jugador tras la derrota por 4-0 de su equipo.