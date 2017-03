Video: La reacción de Cristiano al arribar al aeropuerto que lleva su nombre

El aeropuerto de Madeira, isla natal del futbolista Cristiano Ronaldo, fue rebautizado este miércoles en honor del cuadruple Balón de Oro y capitán de la selección de Portugal, que ganó el Campeonato de Europa de naciones el año pasado.

"Ver este aeropuerto llevar mi nombre es algo muy especial. Todo el mundo sabe que estoy orgulloso de mis raíces", declaró el jugador de 32 años, en una ceremonia en presencia del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, y del Primer ministro, Antonio Costa.

"No lo he pedido, pero no soy hipócrita y asumo que me siento halagado y me hace feliz", añadió el delantero del Real Madrid en un breve discurso en un acto al que asistió su familia y unos 5.000 aficionados.

En julio pasado, menos de dos semanas después de la victoria de la Selecçao en la Eurocopa-2016, el presidente del gobierno regional del archipiélago de Madeira, Miguel Albuquerque, anunció que el aeropuerto de la isla, frecuentado por 3,1 millones de personas en 2016, llevaría el nombre de Cristiano Ronaldo.

Cristiano publicó en sus redes un video en el que se ve su reacción al escuchar por primera vez el nombre del aeropuerto, previo a su primer aterrizaje.

En su ciudad natal de Funchal, el futbolista dispone ya de un museo en su honor y una estatua de bronce con su efigie.

En 2006, el aeropuerto de Belfast fue rebautizado en honor del norirlandés George Best, predecesor de Ronaldo entre las leyendas que llevaron el número siete en el Mánchester United, fallecido el año precedente, con 59 años.

El portugués disputó el martes su primer partido con su selección en Madeira, en un amistoso perdido frente a Suecia (3-2), pese a que CR7 abrió el marcador.

Al anotar su 71º gol internacional, alcanzó al alemán Miroslav Klose en el podio de los máximos realizadores europeos en selección, una clasificación liderada por el húngaro Ferenc Puskas con 84 tantos.