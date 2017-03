Video: Luis Enrique admite que Barcelona depende de Messi

El técnico del Barcelona, Luis Enrique Martínez, admitió este martes la dependencia que tiene su equipo del delantero argentino Leo Messi, asegurando que "sería ingenuo" pensar que no es así.

"Sería ingenuo pensar que no dependemos del mejor jugador del mundo. Ojalá podamos depender de él muchos años", dijo Luis Enrique en la rueda de prensa previa al partido del miércoles de la 25ª jornada de Liga contra el Sporting de Gijón.

Messi volvió a ser vital para dar la victoria a su equipo 2-1 en la recta final del partido liguero en el campo del Atlético de Madrid.

El técnico también afirmó que no considera al astro argentino un centrocampista aunque baje en busca del balón.

"No, no considero a Messi un centrocampista más que un delantero aunque baje al centro del campo a participar del juego y generar superioridad. Al final hay que valorar su rendimiento y no si es mediapunta o delantero", dijo Luis Enrique, que no quiso entrar a hablar de las polémicas arbitrales.

"No tengo nada que comentar", se limitó a afirmar tras la polémica desatada por el arbitraje en el partido del pasado domingo que el Real Madrid remontó para ganar 3-2 al Villarreal y mantenerse líder liguero.

El entrenador azulgrana, cuyo equipo marcha en segunda posición a un punto de los blancos, advirtió sobre la necesidad de no bajar la guardia el domingo contra el Sporting, antepenúltimo y con necesidad de puntos.

"El Sporting es un equipo que se convierte en este tramo final de temporada en peligroso, como son todos los equipos de abajo, porque se acaba el plazo de poder revertir su situación y para nosotros es un partido clave en nuestro reto de seguir mejorando nuestra posición y la idea de no perder puntos", explicó 'Lucho'.

Preguntado por el descenso en las estadísticas de pase y posesión de balón, el técnico azulgrana se limitó a explicar que "hay una evolución clara en los rivales de presionarnos cada vez más alto para no dejarnos jugar. Es mérito de los rivales".