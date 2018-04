Video: Rechazo en redes por acoso de hincha a periodista en México

Un nuevo caso de acoso de un aficionado a una periodista que transmitía en vivo se presentó en México. La víctima fue la reportera María Fernanda Mora, de Fox Sports, que transmitía las reacciones tras el título de las Chivas en la Liga de Campeones de la Concacaf, que dio un cupo a ese equipo al próximo Mundial de Clubes.

El hecho de acoso fue registrado por las cámaras justo antes de que la presentadora hiciera el cambio al set, donde dos analistas dirigían el programa deportivo.

La reacción de la periodista fue golpear al hombre con el micrófono que tenía en sus manos, mientras que sus colegas en el set rechazaron la actuación de los aficionados.

La misma María Fernanda Mora denunció el hecho en sus redes sociales, luego de recibir algunas críticas que la tildaban por ‘falta de profesionalismo.

El video del momento en el que el aficionado perturba a la periodista se hizo viral en redes y ha causado rechazo de internautas.

Te cuento lo que me pasó, para que no andes diciendo estupideces.

Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro.

Varias! Gracias por tu opinió no pedida. https://t.co/VUOY9f5C4h

— Maria Fernanda Mora (@marifermora90) 26 de abril de 2018