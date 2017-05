Zidane, segundo técnico francés campeón de Liga

Zinedine Zidane se ha convertido en el segundo entrenador francés que consigue ganar el título de la Liga española de fútbol, tras Marcel Domingo, que lo consiguió con el Atlético de Madrid en la campaña 1969-70.

Por lo tanto, 47 años después de que el exguardameta y extécnico de Salin de Giraud llevara al cuadro rojiblanco al título en su primera campaña al frente del equipo, Zidane hizo lo propio en la primera temporada completa que dirige al Real Madrid, ya que se convirtió en el entrenador blanco iniciado el curso anterior como sustituto de Rafa Benítez.

Zidane releva en el palmarés del torneo a Luis Enrique Martínez, que logró los dos títulos anteriores con el Barcelona.

El último entrenador que había conseguido llevar al Real Madrid al título de Liga fue el portugués Jose Mourinho en la temporada 2011-12.

El fallecido Miguel Muñoz se mantiene con el récord de títulos con nueve, todos con el Real Madrid, cinco más que el holandés Johan Cruyff (Barcelona) y el franco-argentino Helenio Herrera, quien sumó dos con el Atlético de Madrid y otros dos con el Barça.



Temporada Campeón Entrendor

1928-29 Barcelona Romá Fons/James Bellamy (ING)

1929-30 Athletic Fred Pentland (ING)

1930-31 Athletic Fred Pentland (ING)

1931-32 Real Madrid Lippo Hertzka (HUN)

1932-33 Real Madrid Robert Firsth (ING)

1933-34 Athletic Patricio Caicedo

1934-35 Real Betis Patrick O'Connell (IRL)

1935-36 Athletic José M. Olavarría/William Garbutt (ING)

1939-40 At. Madrid Ricardo Zamora

1940-41 At. Madrid Ramón Lafuente/Ricardo Zamora

1941-42 Valencia Ramón Encinas

1942-43 Athletic Juan Urquizu

1943-44 Valencia Eduardo Cubells

1944-45 Barcelona Josep Samitier

1945-46 Sevilla Ramón Encinas

1946-47 Valencia Luis Casas Pasarín

1947-48 Barcelona Enrique Fernández (URU)

1948-49 Barcelona Enrique Fernández (URU)

1949-50 At. Madrid Helenio Herrera (ARG)

1950-51 At. Madrid Helenio Herrera (ARG)

1951-52 Barcelona Fernando Daucik (CZE)

1952-53 Barcelona Fernando Daucik (CZE)

1953-54 Real Madrid Enrique Fernández (URU)

1954-55 Real Madrid Fernández/José Villalonga

1955-56 Athletic Fernando Daucik (CZE)

1956-57 Real Madrid José Villalonga

1957-58 Real Madrid Luis Carniglia (ARG)

1958-59 Barcelona Helenio Herrera (ARG)

1959-60 Barcelona Helenio Herrera (ARG)

1960-61 Real Madrid Miguel Muñoz

1961-62 Real Madrid Miguel Muñoz

1962-63 Real Madrid Miguel Muñoz

1963-64 Real Madrid Miguel Muñoz

1964-65 Real Madrid Miguel Muñoz

1965-66 At. Madrid Domingo Balmanya

1966-67 Real Madrid Miguel Muñoz

1967-68 Real Madrid Miguel Muñoz

1968-69 Real Madrid Miguel Muñoz

1969-70 At. Madrid Marcel Domingo (FRA)

1970-71 Valencia Alfredo Di Stéfano (ARG/ESP)

1971-72 Real Madrid Miguel Muñoz

1972-73 At. Madrid Max Merkel (AUT)

1973-74 Barcelona Rinus Michels (HOL)

1974-75 Real Madrid Miljan Miljanic (YUG)

1975-76 Real Madrid Miljan Miljanic (YUG)

1976-77 At. Madrid Luis Aragonés

1977-78 Real Madrid Miljanic/Luis Molowny

1978-79 Real Madrid Luis Molowny

1979-80 Real Madrid Vujadin Boskov (YUG)

1980-81 R.Sociedad Alberto Ormaetxea

1981-82 R.Sociedad Alberto Ormaetxea

1982-83 Athletic Javier Clemente

1983-84 Athletic Javier Clemente

1984-85 Barcelona Terry Venables (ING)

1985-86 Real Madrid Luis Molowny

1986-87 Real Madrid Leo Beenhakker (HOL)

1987-88 Real Madrid Leo Beenhakker (HOL)

1988-89 Real Madrid Leo Beenhakker (HOL)

1989-90 Real Madrid John B. Toshack (PDG)

1990-91 Barcelona Johan Cruyff (HOL)

1991-92 Barcelona Johan Cruyff (HOL)

1992-93 Barcelona Johan Cruyff (HOL)

1993-94 Barcelona Johan Cruyff (HOL)

1994-95 Real Madrid Jorge Valdano (ARG/ESP)

1995-96 At. Madrid Radomir Antic (YUG)

1996-97 Real Madrid Fabio Capello (ITA)

1997-98 Barcelona Louis van Gaal (HOL)

1998-99 Barcelona Louis van Gaal (HOL)

1999-00 Deportivo Javier Irureta

2000-01 Real Madrid Vicente del Bosque

2001-02 Valencia Rafael Benítez

2002-03 Real Madrid Vicente del Bosque

2003-04 Valencia Rafael Benítez

2004-05 Barcelona Frank Rijkaard (HOL)

2005-06 Barcelona Frank Rijkaard (HOL)

2006-07 Real Madrid Fabio Capello (ITA)

2007-08 Real Madrid Bernd Schuster (GER)

2008-09 Barcelona Josep Guardiola

2009-10 Barcelona Josep Guardiola

2010-11 Barcelona Josep Guardiola

2011-12 Real Madrid Jose Mourinho (POR)

2012-13 Barcelona Tito Vilanova

2013-14 At. Madrid Diego Pablo Simeone

2014-15 Barcelona Luis Enrique

2015-16 Barcelona Luis Enrique

2016-17 Real Madrid Zinedine Zidane



- Con más títulos:

9: Miguel Muñoz

4: Johan Cruyff y Helenio Herrera

3: Pep Guardiola, Enrique Fernández, Leo Beenhakker, Luis Molowny

y Fernando Daucik.