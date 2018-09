Futsalón de Bolívar, en alza y con un gran futuro por delante

Muchos fueron lo que abrieron la primera puerta y comenzaron a escribir la historia del futsalón de Bolívar.

En este sentido se pueden citar algunos nombres: Carmelo Padilla, José De La Valle, Perín, Roger Payares, los hermanos Ever y Jaime Taborda, Pedro Julio, Kevin Zurita, Leonardo Long, Douglas Padilla y Víctor Santoya.

A ellos y a quienes se escapan en este escrito, pero que también hicieron un gran aporte en las selecciones Bolívar y Colombia, gracias.

El legado que dejaron estos jugadores ha sido seguido por una nueva camada en el futsalón masculino y femenino de Bolívar.

Llamados a la tricolor

Un nuevo llamado a selección Colombia recibieron dos jugadores de Bolívar. Se trata de Andrés Felipe Jurado, en la de mayores, y Gerson Sierra, a la sub-20.

Ambos jugadores se encuentran concentrados en Santa Fe (Antioquia), en otro microciclo con miras a afrontar torneos internacionales.

El llamado de Jurado y Sierra ratifica el alza del jugador de futsalón bolivarense, un premio al trabajo de la Liga, clubes, entrenadores y jugadores que hacen parte de esta familia en Bolívar.

“El llamado a la selección Colombia me pone muy feliz, eso se da gracias al esfuerzo que he venido haciendo durante todo este tiempo que llevo jugando al más alto nivel. De verdad que me siento muy feliz”, dice Jurado, más conocido en los corrillos del futsalón de Cartagena como ‘El Felo’.

Aseguró que trabajará duro para quedarse en la lista definitiva de la Selección Colombia. “Es el sueño que tengo, la ilusión es esa, daré todo de mí”, comenta.

Sobre el nivel del futsalón bolivarense, Jurado asegura que “hay mucho talento, en Cartagena por todos lados uno se encuentran con jugadores que tienen el ADN para jugar este deporte”.

Trabajando la base

Más de 900 niños y jóvenes, agrupados en 80 equipos de Cartagena, Turbaco y Arjona, luchan por consagrarse como los mejores de su categoría en el torneo de Fútbol de Salón “Ider 2018”, que organiza la Liga de Futsalón de Bolívar.

“Los deportistas que hacen parte de este torneo tienen entre los 7 y 19 años en las categorías de mini pony, pony, preinfantil, infantil, junior y juvenil. Sabemos que trabajar en la base es clave para el mañana”, dijo Ray Morales, presidente de la máxima rectora de futsalón de este departamento.

Las competencias se realizan en el Polideportivo de Bruselas.

Capacitaciones

La Liga le viene apostando a las capacitaciones de los técnicos de las diferentes categorías.

Recientemente hizo un seminario catalogado “Por un Fútbol de Salón de Resultados”, en el que Juan David Acevedo, técnico de la selección Colombia sub-20 de futsalón, fue uno de los conferencistas.

Acevedo destacó el nivel del futsalón de Bolívar. “El alza es evidente, ha crecido muchísimo, eso se evidencia en los campeonatos nacionales. Bolívar es un equipo fuerte, estructurado, organizado, con jugadores de diferentes características y talentos, con entrenadores que se preocupan por capacitarse”, dijo.

Es así como el futsalón muestra serios avances y se proyecta como uno de los deportes más fuertes de Bolívar a futuro.

Mulatas ganaron, pero...

Las Mulatas Caribeñas dieron lo mejor de sí, derrotaron en el Northon Madrid 4-3 a Caimanas de Cundinamarca, pero no les alcanzó para pasar a la semifinal del Torneo de Futsalón Profesional Femenino.

En el juego de ida, Mulatas había perdido 3-1, por lo que estaba obligado a ganar por un marcador de más de dos goles para pasar directo.

A la cancha, Mulatas Caribeñas salió con todo en busca de sellar un triunfo con buena diferencia de gol, pero en el aspecto defensivo no estuvo fino y el rival aprovechó para recortar diferencia.

No obstante, pese a quedar eliminado, el equipo de Cristian Elles hizo un buen torneo, logrando ganar fogueo y experiencia de cara a los Juegos Nacionales 2019, toda vez que Mulatas es integrado por jugadoras que hacen parte de la selección Bolívar.