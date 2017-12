“Ganamos ante un rival durísimo y fue muy emocionante”: Russo

En un partido vibrante Millonarios venció con marcador global de 3-2 a Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín y alcanzó su estrella número 15, al convertirse en el campeón de la Liga Águila II- 2017.

El técnico argentino Miguel Ángel Russo se mostró muy emocionado por este triunfo y aseguró que "ganamos ante un rival durísimo, fue muy emocionante, le dedico este triunfo a mi gente y a mi familia, solo nosotros sabemos a nivel personal lo que hemos luchado con el cuerpo técnico y con este grupo de jugadores. Es un orgullo para mí, en esta tierra en la que estuvo Zuveldía, Bilardo, Verón porque es mi casa y mi escuela”.

Russo también señaló que cada final es distinta "cada una tiene un saborcito y adrenalina diferente, me ha tocado ganar y perder finales, muchas en los últimos minutos y penales, y cada una es una sensación distinta, el día que no sienta eso buscaré hacer otra cosa”.

Finalmente el técnico argentino aseguró que fue un proceso muy largo "cuando asumí, Bilardo me dijo: en qué lío te metiste, fuimos creciendo y llegamos a las finales que son muy difíciles en el torneo colombiano, el segundo semestre es muy duro, me alegro por la gente, por mis jugadores y cuerpo técnico, por los dirigentes que me acompañaron en este desarrollo. Los clubes grandes son así y esto no lo hacemos sino con la ayuda de todos”.

MÁS REACCIONES

- Macalister Silva: “Fue un partido muy complicado, no lo habíamos planeado así, Santa Fe hizo un muy buen trabajo, por momentos nos metió en el arco pero es un equipo de amor puro y gracias a Dios conseguimos revertir el resultado dos veces”.

- Andrés Cadavid: “Luchamos para darle alegría a esta familia, a este equipo, gracias a todos los que me han estado apoyando. Quedar campeón con este equipo es una cosa inolvidable”.

- Henry Rojas: “Estoy feliz, gracias a todos los que me han apoyado y marcar este gol es el más importante de toda mi vida”.

- Santiago Mosquera: “Fue un partido durísimo, veníamos trabajando y hoy podemos decir que valió la pena. Gracias a los directivos, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a todos los hinchas que siempre han estado apoyando. Hoy se puede decir que la quince está con nosotros y esperamos seguir cosechando triunfos”.

- Duvier Riascos: “Estoy muy contento, el equipo se merece esta felicidad porque entregó todo en la cancha y es más bueno cuando se gana de visitante".

- Nicolás Vikonis: "Felicitar a Santa Fe que es un gran oponente. Formamos un lindo grupo humano que aprendió hacerse fuerte ante la adversidad, quiero agradecerle a mi entrenador, y felicitaciones a la gente de Millos, que prime la paz y que sea una noche de una celebración sana para Colombia”.

- Ayron Del Valle: “Hay que darle las gracias a Dios. Sabíamos que era un partido especial y que teníamos que darla toda, hay que seguir trabajando y pensar en lo que se viene".

- Jair Palacios: “Las finales no se juegan sino que se ganan, le hicimos caso al profe en lo táctico, y esa sensación de felicidad no la puedo expresar”.