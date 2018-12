Ganarle a Cuba es lo mejor que me ha pasado: Derek Díaz

Derek Díaz soñó desde pequeño ganarle algún día a Cuba, pero nunca se imaginó que lo lograría en tan corto tiempo.

Este año, más concretamente en el mes de mayo, el joven pelotero cartagenero, quien vive con su familia en la calle de Las Rosas del barrio Canapote, estampó su firma con la organización de los Cardenales de San Luis, y pensó que esa alegría no sería superada fácilmente.

Pero la vida le tenía preparada una gran bendición. Y Fue así como el 25 de noviembre del presente año todos los astros se alinearon para que Derek hiciera historia en el béisbol colombiano al ser el pitcher ganador en el juego que Colombia le ganó a Cuba 5-4, durante el Premundial que se llevó a cabo en Panamá.

Derek se convirtió en el sexto lanzador colombiano que logra un triunfo ante los cubanos en béisbol. Sus antecesores fueron: Carlos ‘Petaca’ Rodríguez, Roque Román, Javier Ortiz, Hugo Beltrán y Karl Lewis Triana.

¿Cómo se sintió en la Selección Colombia?

-Muy bien, el equipo tenía mucha armonía, éramos como una familia. El bateo era lo mejor. Nos volvimos a encontrar algunos jugadores con los cuales habíamos jugado en los torneos de la Liga.

¿Cómo vivió el juego ante Cuba ese día?

-El partido comenzó muy difícil, nos habían anotado tres carreras, pero no bajamos la cabeza, nos sentíamos como si estuviéramos en casa.

¿Antes del partido con Cuba, sabía ya que iba a lanzar?

-A mí me dijeron que iba a lanzar como abridor, pero mi organización (Cardenales de San Luis) me hizo restricción de pitcheo, pues solo podía entrar como relevo y lanzar tres o cuatro episodios. Yo desde que tenía once años soy una persona que cuando me propongo algo lo logro. Yo siempre he admirando a esos equipos (Cuba) y me dije que algún día les iba a ganar. Entré cuando el juego iba 4-3 a favor de Cuba. Saqué el inning en cero, después empatamos, en el octavo me pegaron un hit y se complicó un poco, pero lo saqué adelante, nos pusimos arriba y en el último conservé la ventaja.

¿Qué tipo de lanzamientos utilizó?

-Yo usé más que todo el ‘slider’, ese es el lanzamiento que más domino. Abría siempre con una recta dura al medio y en dos strike tiraba el ‘slider’.

¿Cómo vivió el triunfo?

-Fue una emoción muy bonita, yo nunca había vivido algo así. Se me salieron las lágrimas, eran lágrimas de alegría porque era algo que todos queríamos. Todos aportamos para la victoria, los bateadores y los lanzadores que estuvieron antes de mí. Después de la firma esto es lo mejor que me ha pasado.

¿En quién pensó en ese momento?

-Yo siempre que juego pienso en mi familia, en la gente del barrio Canapote.