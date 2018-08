Gobierno no dejó los recursos asignados para los Juegos Nacionales

El gobierno Nacional saliente de Juan Manuel Santos no dejó los recursos asignados para los Juegos Nacionales que se realizarán en Cartagena y varios municipios de Bolívar en 2019.

Con esto, las alarmas se prendieron inmediatamente, pues en los Juegos Nacionales, realizados en Tolima y Chocó en 2015, se efectuaron en medio de una gran tristeza pues muchos de los escenarios prometidos no se hicieron y una gran mayoría quedaron inconclusos.

Los recursos de la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena (90 mil millones de pesos) están garantizados, pero los de la Nación hoy solo quedaron en “buenas intenciones” y a la espera de la suerte del gobierno entrante del presidente Iván Duque.

Cecilia Baena, directora de los Juegos Nacionales, mostró una gran preocupación frente a este tema. “Estábamos absolutamente convencidos que el aporte del Gobierno Nacional a través de Coldeportes estaba garantizado, pero resulta que todo esto requiere una serie de pasos para lograr la aprobación absoluta, que ya no se dará en el Gobierno de Santos”, dijo La Chechi, quien ha estado vigilante y ha sido proactiva para que Cartagena y Bolívar, su casa, haga los mejores Juegos Nacionales de la historia.

La Nación ya invirtió 11 mil millones de pesos en la pista de patinaje de Magangué, pero aún debe entregar 46 mil millones de pesos para la parte de construcción y adecuación de escenarios deportivos.

“Me preocupan los tiempos. Si no empezamos en noviembre, como lo teníamos previsto, no tendremos los escenarios listos para los Juegos. Aún no sabemos cuando se firmarán los convenios con Coldeportes, luego de eso se entra a etapa de prepliego, licitación y proceso de contratación, con lo que se irán dos meses más. Hoy el panorama no es el mejor, invito al gobierno entrante a terminar de sacar esto adelante para que el deporte sea el gran beneficiado y no tengamos que lamentarnos de nada el próximo año”, sostuvo Baena.

Con los recursos de la Nación se construirán el coliseo mayor y un escenario de tiro con arco en Cartagena, el tejódromo en Turbaco y la adeduación de los estadios de fútbol de Magangué y El Carmen de Bolívar.

Mientras que en Barranquilla se realizan unos Juegos Centroamericanos de lujo en Cartagena y Bolívar se comienza a dudar que los Juegos Nacionales serán los mejores de la historia, tal y como se ha dicho desde el mismo día en que se nos otorgó la sede.

Dumek Turbay, gobernador de Bolívar, aseguró que: “la única salida es que el nuevo gobierno le de trámite de urgencia a esto, de lo contrario no habrá tiempo para construir los cuatro nuevos escenarios. La administración departamental tienen garantizados los 45 mil millones que le corresponden para estos Juegos ”. La Alcaldía de Cartagena también ha dicho que sus recursos para los Juegos están garantizados.

Clara Luz Roldán, directora de Coldeportes, renunció hace un par de semanas a su cargo, en el que ahora está en calidad de encargado Afranio Restrepo. No se sabe qué sucederá ni con Coldeportes ni qué posición asumirá el presidente Duque con relación a los Juegos Nacionales 2019. La preocupación crece.