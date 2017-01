Hacer deporte educa y es la mejor inversión para los niños

Viendo redes sociales me encontré con mensaje que me llamó mucho la atención y es de mucho interés para todos aquellos que tienen hijos vinculados en el deporte y también para quienes no los han vinculado todavía.

John Payares, padre de John Jr., compartió en mi muro de facebbok, un escrito que corrobora que tan importante es el deporte en la vida de los niños.

Iba dirigido a los padres que dedican tanto tiempo al deporte con sus hijos.

Son respuestas a una pregunta que le hace un amigo.

¿Por qué gastar tanto dinero y tiempo para que tu hijo entrene y juegue fútbol ?

Entonces él responde: “pago para que mi hijo aprenda a ser disciplinado, para que aprenda a cuidar su cuerpo y su mente, para que aprenda a trabajar con los demás y sea buen compañero de equipo, para que aprenda a lidiar con la decepción cuando no obtiene lo que esperaba, para que aprenda a alcanzar sus objetivos”.

Y las respuestas no terminan ahí. “Pago para que mi hijo entienda que toma horas y horas de trabajo duro y entrenamiento obtener un campeonato y que el éxito no ocurre de la noche a la mañana.También para que tenga oportunidad de hacer amistades para toda la vida y para que esté sobre el campo de juego y no frente al televisor”.

Era el mismo mensaje que tenía en su muro de facebook Gustavo González, padre de Juan David González.

Entrega otra respuesta a la pregunta formulada. “Es el pago por todas las ensenanzas que el deporte le da a nuestros hijos: responsabilidad, humildad, entrega, amistad, convivencia y otros valores”.

Mónica Mójica, psicóloga de profesión, asegura que apoyar a los niños para que hagan deporte es fundamental porque “les da las herramientas de valoración personal, planificación y costancia, les enseña sobre normas de la vida, sobre la reflexión personal y la comunicación. El deporte educa, por eso es necesario para los menores”

John Payares Jr. y Juan David González (ambos arqueros) hicieron parte de la nómina del equipo Jogo Bonito, categoría 11 años, que se quedó con el título en la Copa de Plata Santiago Cup de Chile hace dos semanas. Ellos viajaron gracias al apoyo de Juan Carlos Páez y de los padres de familia.

“Fue una experiencia muy linda, los niños cada vez aprenden más sobre temas que pueden aplicar en la vida”, aseguró Carlos Hoyos, entrenador de Jogo Bonito.

Para Yesus Cabrera, el mejor volante creativo en la actualidad del fútbol bolivarense (juega para el Deportivo Pasto), el acompañamiento de los padres es fundamental.

“Mis padres (Gladis y Víctor) siempre me apoyaron con el deporte y gracias a eso soy mejor persona y mejor futbolista”, agregó Yesus.