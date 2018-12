Hoy, boxeo en la Plaza de La Paz

Los dos talentos del boxeo colombiano, Plácido Ramírez y Luis Miguel Ruiz, se mostraron ayer felices de poder mostrarse ante la afición cartagenera, en la cartelera internacional que tendrá como escenario hoy la Plaza de La Paz.

Los 16 peleadores, que estarán en la función desde las 7 de la noche, dieron el peso ayer en el Casino Río, por lo que todo está preparado para la gran velada, que cierra el año boxístico en Cartagena.

Ramírez, actual campeón nacional de las 140 libras, aseguró que “voy por el triunfo, la pelea anterior no fue fácil, pero gané por decisión. Esta vez me he preparado mejor”.

Herrera, un poco más bajito para la categoría, se mostró un tanto cauteloso, pero precisó que está bien preparado y con deseos de agradar al público y salir airoso.

Por su parte, Ruiz, quien este mes vino clasificado en la casilla 15 del escalafón de la AMB, precisó que “estoy bien preparado, el objetivo es seguir sumando triunfos para aspirar a una pelea de título mundial en el peso pluma”.

Ruiz tiene foja de 15 peleas, 13 victorias por nocaut y dos reveses. Su rival, el venezolano Jackson Prado dijo que “he visto algunas peleas de Luis Miguel. Es fuerte, pero puedo contrarrestarlo”.

La cartelera internacional es organizada por la Fundación Canapote Siglo XXI, con el apoyo de la Alcaldía de Cartagena, a través del Ider.