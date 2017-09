Hoy, boxeo mixto en el barrio San Francisco

El estadio Elson Becerra será escenario hoy de una gran noche de boxeo en el barrio San Francisco.

La velada mixta, que se iniciará a las 7 de la noche, tendrá 13 peleas, 10 en la rama aficionada y tres profesionales. La cartelera organizada por la Liga de Boxeo de Bolívar, es auspiciada por la Alcaldía de Cartagena a través del Ider.

La cartilla hace parte del proyecto para llevar el boxeo a los barrios populares de Cartagena y masificar este deporte, que le ha dado gloria a Bolívar y Colombia.

El curtido entrenador Amado Guerra asegura que “llevando el boxeo a los barrios la juventud, que está en un momento de crisis por el vicio y las drogas, se enamora de este deporte, querido por los cartageneros”.

Las tres peleas profesionales las sostendrán la local Yoli Marrugo ante la barranquillera Yenifer Rodríguez; el arjonero José “Resorte” Payares se las verá con el venezolano Gustavo Vera y Luis “Loco” Berrío chocará ante el venezolano Wilman Contreras.

En el tope aficionado, la selección Bolívar, que se alista para el Nacional Junior de Barranquilla, chocará ante Córdoba.

Los combates son: en 46 kilogramos, Marlon Ramos vs. Jairo Chamorro (Córdoba); en 48, Marlon Matos vs. Nicolás Tordecilla; en 50, Vieri Ortega vs. José Vargas; en 52, Yeis Márquez vs. Camilo Díaz; en 52, Jesús de las Aguas vs. Junior Durango; en 54, José Valdez vs. Andrés Cuadrado; en 57, Denilson Pabuena vs. Camilo Morales y en 60 kilogramos, Miguel González vs. Miguel Pérez.

En mayores, el bolivarense Yonathan Simancas, en 49 kgr, se las verá con. Manuel Medrano y José Jinete, en 81 kgr, enfrentará a Diego Alvear.