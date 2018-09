Hubert Bodhert: "Caldas trabaja para ganarse este campeonato"

Hubert Bodhert, como dicen por ahí, está bien pegado y cotizado a nivel nacional.

Este cartagenero, criado en el populoso barrio de El Socorro, amante de la salsa y vallenato y que tiene como su plato favorito la mojarra, con arroz de frijolito y patacones, tiene al Once Caldas y a su afición pensando en grande.

El equipo blanco es segundo de la Liga Águila, con 17 puntos, tras 7 juegos, 5 triunfos y 2 empates, en una campaña de lujo y que no es casualidad.

En el semestre anterior, Bodhert también le llevó alegría a los aficionados de Manizales, que valoran de buena forma el juego vistoso del estratega cartagenero.

Dicen que los equipos se parecen a su técnico. En este caso, Bodhertcomo entrenador practica un fútbol alegre, ofensivo, de buena elaboración de juego, contrario a lo que él fue como jugador: un defensa fuerte, poco técnico y que no negaba una que otra patadita a los adversarios.

Lo cierto es que los equipos de Bodhert gustan. Así pasó en Montería con Jaguares, plantel con el que el extécnico de Real Cartagena, hizo una campaña de lujo.

Muchos pensarían que este Caldas tiene una nómina reducida y por eso muchos han sido los periodistas que le han preguntado ¿hasta dónde le alcanzará la gasolina a este equipo?

“Once Caldas tiene una bomba de gasolina, con bastante reserva”, dijo entre risas a este medio Bodhert en visita relámpago que hizo el pasado lunes a Cartagena.

¿Cómo está este Caldas?

- El equipo físicamente está en óptimas condiciones. A lo mejor la otra semana habrá un recambio porque hay dos partidos muy cerca el uno al otro e igual el plantel debe responder, hay una nómina para alternar, pero hoy tengo un equipo que está ganando y gustando y no he visto la necesidad de cambiar.

¿Qué ha cambiado con relación al Caldas del primer semestre?

- Llegaron jugadores que se adaptaron mucho más rápido a nuestra idea de juego y un plantel mucho más maduro.

¿A qué le apuesta el Caldas?

- Nosotros queremos la Liga, todos los que compiten quieren ser campeones, pero eso no es diciéndolo sino fabricándolo, construyéndolo y en eso estamos, queremos seguir fortaleciendo al grupo para seguir soñando.

¿Se siente querido en Manizales?

- Total. Salí de Montería, en donde me sentía muy cómodo con los hinchas, y llego a Manizales y me encuentro con el mismo respaldo, la gente me quiere y eso me motiva.

Real Cartagena le hizo un favor cuando decidió no contar más con sus servicios hace algunas temporadas...

- El tiempo de Dios es perfecto, cuando Él tiene cosas programadas para uno se manifiesta. Yo no cabía en el proyecto que querían tener en Cartagena y Dios me mandó para otros proyectos, en los que me ha ido bien.

¿Sigue mucho a este Real?

- Siempre. Estoy pendiente, me preocupo cuando no se le dan las cosas, quiero que Real esté en Primera División. Este año vemos una mejor cara el equipo.

-Si tuviera que mandarle un mensaje a la hinchada de Real ¿qué le diría?

- Hay que estar apoyando siempre, desde donde estoy yo lo hago, los invito a estar con el equipo, a acompañarlo y a no dejar de soñar.

¿Qué significa para usted que un sector de la hinchada de Nacional lo esté proponiendo para que sea el técnico de los verdes en el otro semestre?

- Es gratificante lo que se habla de este cuerpo técnico. No solo soy yo, detrás de mí está el profe Luis Montaño y Rafael Yasser. Es muy bonito que la gente no reconozca el trabajo.

Selección Colombia...

- Yo soy partidario que el técnico debe ser colombiano, pienso que hay muy buenos técnicos, que incluso con menos materia prima han clasificado a selecciones a mundiales y estando allá han hecho un gran papel.

Hoy en día Bolívar es cantera de futbolistas a nivel nacional... ¿usted cómo ve el balompié de su tierra?

- Va en crecimiento, hoy salen jugadores más jóvenes a las diferentes instituciones y eso es positivo. Ojalá algún día yo pueda contar con una buena mayoría de bolivarenses en la nómina de algún plantel que yo dirija.

Usted tuvo a ese Real que se le denominó los Pura Sangre en 2008... ¿ha sido la mejor experiencia en su carrera?

- Marcó mi carrera. Sufrimos, fuimos felices, vivimos una cantidad de anécdotas que nos marcaron para siempre. Fue un proyecto exitoso, que para mí rompió la historia del Real, Dios quiera y algún día se pueda tener nuevamente un proceso con jugadores nativos.