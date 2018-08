Hugo Daza Parra: "quiero dejar una buena huella en el Deportivo Cali"

Nada ha sido fácil,todo se lo ha ganado luchando y cuando las cosas son así tienen un mejor sabor.

Hugo Daza Parra, un hijo de Soplaviento (Bolívar), debutó el domingo anterior en la Primera División con el Deportivo Cali, que igualó 1-1 ante Boyacá Chicó en Tunja. Estuvo 61 minutos en la cancha.

“Me sentí muy bien, aproveché la oportunidad, hice un buen partido. Estoy feliz”, dijo Daza, quien se desempeña como lateral izquierdo.

Debutar como profesional es un sueño cumplido. “Trabajé para eso, tuve la mentalidad y la persistencia para llegar y ahora quiero mantenerme, para eso debo seguir haciendo las cosas bien. Agradezco a Dios este momento y a mi familia por su apoyo”.

Pisar por primera vez el terreno de juego en la A en un equipo grande como el Cali y, además, siendo titular, es algo realmente significativo. “Espero seguir mejorando, tomarme confianza para hacer mejor las cosas. Me he sentido muy bien acá desde que llegué, este club me dio la oportunidad de mostrar mi talento y estoy muy agradecido por eso”, agrega.

Hugo tiene claro que esto apenas comienza, sabe para dónde va, cuál es su norte. “Yo quiero consolidarme en el Cali y dejar una bonita huella en este club. A largo plazo me veo jugando en Europa, ese es mi sueño”.

Fútbol, opción de vida

Quiere ayudar a su familia a salir adelante, sabe que el fútbol también es el camino para lograr este propósito. “Mi papá es Hugo Alfonso Daza, un gran luchador de la vida, que trabaja en las canoas transportando a las personas de Soplaviento a Arenal y mi mamá es Ana Ilda Parra, una vendedora de chance. Siempre han estado conmigo”, dice.

Hoy recuerda con mucha alegría sus inicios en el fútbol en su natal Soplaviento. “El profe Carlos Mendoza trabaja con las uñas, no teníamos implementos, casi nadie le pagaba mensualidad. El equipo de mi pueblo se llamaba Marsella, ahí di mis primeros pasos, son muy buenos recuerdos”.

A los 10 años se vino para Cartagena. Aquí jugó en América y luego en Alianza Sports. “Eduardo Daguer me ayudó mucho en todo este proceso, en parte gracias a él estoy en donde estoy”.

A los 15 años llegó a las inferiores del Cali, equipo que le dio la oportunidad de jugar en primera. También integró algunas Selecciones Bolívar y Colombia, en las categorías menores (sub 15 y sub 17). No solo ha jugado como como lateral, también lo ha hecho en otras posiciones.

“En el Atlético, en la B, jugué de delantero y me fue bien. También he jugado como volante, pero acá en Cali me conocen más como lateral izquierdo, pues en la Selección Colombia me utilizaron en esa posición”, puntualiza.