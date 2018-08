Ider tiene 54 mil millones de pesos para adecuación de escenarios

Los escenarios de Cartagena que se utilizarán para los Juegos Nacionales 2019 serán remodelados, con lo que los deportistas podrán entrenar en mejores locaciones que le permitan mejorar su rendimiento deportivo.

Lía Sará, directora del Ider, aseguró que “están asegurados $54 mil millones para infraestructura de escenarios en Cartagena. Son recursos propios y de regalías del Distrito”.

Según la funcionaria, “serán invertidos en el Estadio Jaime Morón, Coliseo de Combate, Complejo de Raquetas, Parque de Atletismo y el Complejo Acuático, cuyas edificaciones serán mejoradas para las justas”.

Si bien se esperaba que los Juegos Nacionales dejaran un gran legado en Cartagena, con la construcción de un nuevo y bonito escenario, la realización de los mismos servirá para seguir catapultando a nuestro departamento para que se mantenga en los lugares de privilegio en cuanto al rendimiento deportivo nacional se refiere, pues los escenarios existentes de La Heroica quedarán en muy buen estado.

Sará aseguró que “el equipo de infraestructura del Ider hizo una revisión minuciosa y ajustó los presupuestos de acuerdo a las verdaderas necesidades, con lo que se explica porqué aumentó la inversión en unos y bajó en otros”.

¡A aprovecharlos!

Y todas las Ligas deberán aprovechar las mejoras que se le harán a los escenarios deportivos.

En natación, por ejemplo, la inversión será de 8 mil 238 millones de pesos.

El Complejo Acuático Jaime González Johnson quedará una vez más como una tacita de plata, tal como fue entregado en 2006 con ocasión de los Juegos Centroamericanos, en el que este escenario recibió una inversión de 8 mil millones de pesos.

Se espera que ahora sí Cartagena aproveche el escenario para lograr encontrar el alto rendimiento de sus deportistas, algo que no ha sido posible en estos 12 años en los que se ha contado con el Complejo Acuático.

Para Sará es vital que los escenarios sean cuidados y aprovechados para que los atletas mejoren sus marcas.

“Se entregarán escenarios en el mejor nivel, para lograr un alto rendimiento deportivo. Tenemos un gran potencial en Cartagena y en la medida que entrenen en mejores escenarios, como sucederá, esto se verá reflejado en la medallería de eventos deportivos futuros”, explicó la funcionaria.

Inversiones

Estadio de béisbol 11 de Noviembre, 8 mil 632 mil millones de pesos; Estadio de Fútbol Jaime Morón, 5 mil 560 millones; Estadio de Sóftbol Argemiro Bermúdez, 3 mil 269 millones; Complejo Deportivo de Raquetas, mil 574 millones; Coliseo Northon Madrid, 1 mil 650 millones; Gimnasio de pesas Chico de Hierro, mil millones; Coliseo de Deportes de Combates, mil 139 millones y Parque de Atletismo Campo Elías Gutiérrez, 15 mil 531 millones.

En una semana arrancarán los trabajos en el Chico de Hierro, con una inversión de 650 millones de pesos de los mil millones que se encuentran presupuestados para este escenario.

El Ider hizo una inversión de 600 millones en el coliseo Northon Madrid de los mil 650 que están programados para su adecuación.

La contratación se hará este mismo año y los trabajos en el resto de escenarios comenzarán en enero de 2019.

¿Y la Nación?

La Nación ya invirtió 11 mil millones de pesos en la pista de patinaje de Magangué, pero aún debe entregar 46 mil millones de pesos para la parte de construcción de nuevos escenarios y adecuación de escenarios deportivos en los municipios.

Pero el Gobierno de Santos no dejó los recursos asignados y el Comité Organizador de los Juegos, en cabeza de Cecilia Baena y el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, están a la espera del apoyo de Iván Duque, presidente de Colombia.

Con los recursos de la Nación se construirán el coliseo mayor y un escenario de tiro con arco en Cartagena, el tejódromo en Turbaco y la adeduación de los estadios de fútbol de Magangué y El Carmen de Bolívar.

Pero los Juegos no se realizarán solo en Cartagena si no en varios municipios de Bolívar. Cecilia Baena, directora de los Juegos Nacionales, dijo recientemente que “si la Nación no se apresura con este tema y no empezamos en noviembre, como lo teníamos previsto, no tendremos algunos de los escenarios de la provincia listos para los Juegos y tampoco se podrán construir los nuevos”.