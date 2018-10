Inaugurado en Barranquilla el Mundial de Béisbol Sub23

Con unas emotivas palabras del presidente de la Confederación Colombiana de Béisbol, Héctor Pereira, se declaró inaugurado el Mundial de Béisbol Sub23, el cual se estará jugando en las ciudades de Barranquilla y Montería y que se extenderá hasta el 28 de octubre.

“Quiero agradecer tres grandes anfitriones: a las autoridades de Barranquilla y Montería, al pueblo colombiano, que nos recibe una vez más con la calidez de siempre les caracteriza, a los patrocinadores, a Jimmy Char y a la Federación Colombiana de Béisbol, ellos asumieron una responsabilidad y un trabajo inconmensurable para el montaje exitoso de esta Copa Mundial”, se expresó Pereira.

También agradeció al staff de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, de quien manifestó “son el alma para que este mundial sea todo un éxito”.

“Hoy 19 de octubre del año 2018, declaro la segunda Copa Mundial de Béisbol Sub23 de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol oficialmente inaugurada, free time, buenas noches”. Con estas palabras Héctor Pereira declaró inaugurado el certamen peloteril.

“Bienvenidos a Barranquilla, esperamos hacer la mejor fiesta beisbolística de la historia y si hicimos los mejores Juegos Centroamericanos de la historia, pues vamos hacer hoy, aquí en Barranquilla el mejor Mundial de Béisbol Sub23 que se haya podido dar. Viva Barranquilla, viva el béisbol y que viva Colombia”, fueron las palabras del alcalde Alejandro Char Chaljub.

El juramento a los deportistas estuvo a cargo del pelotero barranquillero Jair Camargo.

La primera pelota fue lanzada por el alcalde Alejandro Char y estuvo recibiendo el presidente de la Federación Colombiana de Béisbol, Jimmy Char.

Los actos protocolarios estuvieron animados por la Banda de Paz de la Escuela “ARC Barranquilla”, el encargado de entonar el Himno Nacional fue Juan Carlos Coronel.

Toda nuestro gratitud a la @WBSC por confiar en nosotros para realizar este gran evento deportivo. Si pudimos hacer los más grandes @Bquilla2018 estamos convencidos que haremos el mejor Mundial Sub 23. ¡Que viva el béisbol ⚾! #BarranquillaEsGrandesLigas pic.twitter.com/F8pfZs5xcA — Alejandro Char (@AlejandroChar) 20 de octubre de 2018

RESULTADOS DEL DÍA

En el primer partido jugado este viernes en el estadio Édgar Rentería la novena de México se impuso 2 carreras por 1 sobre China Taipéi.

A segunda hora Japón derrotó 13 por 0 a Sudáfrica.

En el Grupo B, que se jugó en el estadio 12 de Junio, de Montería, Venezuela derrotó 4 carreras por 2 a Australia. A segunda hora, República de Korea venció 14 por 3 a República Checa.

Al cierre de esta edición se jugaba en Barranquilla el partido entre Colombia y Holanda, mientras que en Montería se enfrentaban República Dominicana y Puerto Rico.

La jornada de este sábado trae los partidos en el estadio Édgar Rentería, a las 10:00 de la mañana, entre Japón y China Taipéi; a las 3:00 p.m.: México vs. Holanda y a las 8:00 de la noche Colombia vs Sudáfrica.

En el 12 de Junio de Montería, a las 10:00 a.m.: Australia vs República Checa; a las 3:00 p.m.: República Dominicana vs. República de Korea y a las 8:00 de la noche: Venezuela vs. Puerto Rico.

Anterior Candidatas al Reinado Nacional de Belleza se vacunaron contra la influenza