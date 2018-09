Inter Cartagena se retiraría de la Liga Futsal por falta de plata

¿Sabían que en la ciudad hay un equipo que se llama Inter Cartagena, que marcha de primero en el Torneo Semiprofesional de Futsal de la Liga Argos y que se retiraría del certamen porque no tiene ni un solo peso para seguir compitiendo?

El técnico Alexander Romero, a quien su pasión por el futsal lo ha llevado a hacer labores de dirigente, asegura que ya no tiene dónde meter la cabeza para conseguir los recursos que le permitan seguir en este importante certamen, en el que participan 20 equipos de distintas ciudades.

Nadie apoya

“No hemos contado con el apoyo de la empresa privada ni de los entes deportivos. Hemos tocado esas puertas y nada. Ya no puedo seguir prestando más plata, me voy a volver loco”, dice Alexander, quien asegura que el próximo miércoles Inter tiene fecha como local ante Rionegro, pero que se ha planteado no jugar y retirar el equipo.

Los gastos para jugar ese partido de local ascienden a 2 millones de pesos. “Luego vendría un juego en Medellín ante Antioquia, en el que se necesitarían unos 5 millones de pesos. Estamos felices porque prácticamente estamos asegurados para la segunda ronda, pero no tenemos como seguir participando. Esa es la realidad. Retirarnos es una decisión que duele mucho por el esfuerzo que han hecho los muchachos, si lo hacemos perderíamos la ficha, pero no vemos otro camino porque aquí no llegan dolientes”.

Están invictos

Inter tiene 5 victorias y un empate, el equipo marcha invicto y está prácticamente clasificado a la segunda fase, pero Romero agrega que no hay motivación y mucho menos plata para seguir. “Aquí ni si quiera siendo un equipo ganador se logran conseguir apoyos”.

Cuenta que todos los equipos en Colombia le tienen salarios a sus jugadores, mientras que los de aquí deben poner de su propio dinero para ir a los entrenamientos diarios.

“A mí me tocó comprar el uniforme de competencia, de vez en cuando ayudo a algunos muchachos con los transportes y me toca resolver el tema de los viajes. Ya no doy más”, comenta.

Luce desesperado. “No tenemos cómo sostener el equipo. Debemos más de 15 millones de pesos en préstamos en este segundo semestre. Ya los amigos que nos ayudaban no quieren hacerlo y eso se entiende porque nadie quiere exponer su patrimonio. El estado es crítico”.

Uno en selección

Roger Zabaleta hace parte de la Selección Colombia que participará en el próximo Suramericano de Futsal Sub-20.

“Esta es una prueba que hay trabajo, que se avanza, se logran cosas, pero no hemos contado con apoyo”, agrega Romero.

El torneo, que se inició en 2011, cuenta con el aval de la Federación Colombia de Fútbol. Además de tener Primera División también tiene Segunda, con 12 equipos. El reglamento dice que los cuatro primeros de la Segunda ascienden y los cuatro últimos de la Primera desciende. Son muchos los equipos de otras plazas que luchan por tener una ficha.

Es imposible así

“Sería muy lamentable perder la ficha porque Cartagena no tiene dolientes en el deporte. Los pelaos quieren seguir participando y yo también, pero cómo pagaremos los gastos que se requieren en un torneo semiprofesional, es imposible”, puntualiza.