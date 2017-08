Invertiremos más en el deporte: Amín Díaz, nuevo director del Ider

Amín Díaz, nuevo director del Ider, anunció que trabajará de manera incansable para seguir sacando adelante el deporte de Cartagena.

Tiene 38 años, es administrador de empresas, especializado en gerencia empresarial. Fue alto consejero de cooperación internacional y se desempeñó como asesor y luego director técnico de Guía y Turismo de Icultur.

Aunque su perfil laboral no ha sido deportivo, Díaz asegura tener las ganas, el compromiso y voluntad para hacer una buena gestión al frente del Ider.

“Buscaré que la plata del Ider no se vaya tanto para las OPS (Orden de Prestaciones de Servicio) sino que se invierta en el deportista. Muy pronto daremos buenos resultados, dignificaremos el deporte de la ciudad”, dijo en visita a El Universal.

¿Cómo contrarrestar el hecho de no reunir un perfil deportivo para este cargo?

- Hay que administrar y rodearse bien. Tengo claro que debo venir acompañado de un buen equipo que me asesore y me diga quiénes son los deportistas que se deben resaltar y apoyar. El nombre de los asesores lo entregaré muy pronto, esto debe ser rápido, lo que sí puedo afirmar es que me acompañarán personas que saben y son dolientes del deporte.

¿Qué ideas tiene para desarrollar?

- Intensificaremos el deporte en los barrios, recuperaremos muchas canchas que hoy no están en buenas condiciones. Los escenarios de Cartagena no pueden estar abandonados, hay que estar vigilantes en ese tema.

¿Qué mensaje le manda a los deportistas?

- De tranquilidad. Queremos darle el apoyo a los deportistas en los barrios y corregimientos, hacer que cada vez hayan menos jóvenes en riesgo. De ahí seguramente sacaremos atletas que representen las selecciones Bolívar.

¿Y Juegos Nacionales 2019?

- Trabajaremos de la mano con la Gobernación de Bolívar para hacer los mejores Juegos Nacionales. En eso se está trabajando desde ya, sabemos de los conocimientos que tiene el gobernador Dumek Turbay en el tema deportivo y estamos en una alianza estratégica para sacar esto adelante. Los juegos son un evento de ciudad, hay que mostrar la mejor cara.

Primera acción

Una de las primeras acciones de Amín fue la iluminación del estadio 11 de Noviembre, sede a partir de hoy del Panamericano de Béisbol SUB15.

Díaz reemplazó en el cargo a Hernando Pertuz, quien estuvo estuvo un año y 7 meses como director.

Expectativa

Deportistas, entrenadores y dirigentes de Cartagena esperan que el deporte reciba todo el respaldo prometido para que así no se estanque o trunque el desarrollo de nuestros atletas.