"Invito a Cartagena a que me acompañe en la pelea el jueves": Yuberjen Martínez

El medallista olímpico Yuberjen Martínez tuvo ayer tiempo para todo.

Primero estuvo en el Congreso Nacional de Voluntarios Deportivos en el hotel Estelar Cartagena de Indias, en donde, con varios atletas de Cartagena, habló de deportes y lo que ha sido su vida en la disciplina del boxeo.

Luego entrenó al máximo en el gimnasio y posteriormente, ya en la noche, asistió al Casino Río en Bocagrande, en la rueda de prensa y presentación de la cartelera internacional, que se realizará mañana en el Hotel Hilton.

El medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016 enfrentará al venezolano Jefferson Blanco, en los 52 kilogramos, en una pelea a 5 asaltos, que ha generado gran expectativa, ya que su rival desde hace rato le tiene un “cariño

especial”, ya que pedía enfrentar al antioqueño, nacido en Turbo. “Siempre he querido pelear con él, incluso guanteamos en Cuba”, dijo Blanco.

“Vamos a ver quien gana en el ring mañana. Yo estoy bien preparado. Invito a toda Cartagena para que me acompañe en esta pelea, la segunda que hago aquí”, aseguró Yuberjen.

La rueda de prensa anoche en el Casino Río estuvo concurrida. Hay ambiente de boxeo. Hoy a las 10 a. m., en el mismo escenario, se realizará el pesaje oficial, de la cartelera, organizada por la Fundación Canapote Siglo XXI, con el auspicio de Cerveza Latina.

Las peleas

En supergallo, a 6 asaltos: Jhon Villarreal vs. Jhon Jaraba; Sáider Ramírez (Soplaviento) vs. Alexander Ochoa (Venezuela); José Manuel Pérez (Venezuela) vs. Yogli Herrera (Colombia). En pluma:Luis Miguel Ruiz (Soplaviento) vs. Jeffrey

Quintero (Venezuela). En welter: Jeovanis Barraza (Colombia) vs. Wilmar Contreras (Venezuela).

En 52 kilogramos, 5 round, boxeo estilo olímpico bajo las reglas de WSB.

Yuberjen Martínez (Colombia ) vs. Jefferson Blanco (Venezuela).

En welter junior, 10 asaltos: Darley Pérez (Colombia) vs. Felipe Lares (Venezuela).

Anterior Córdoba expone 30 cuadros pintados por jóvenes con discapacidad