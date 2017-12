Ironman 70.3, el gran reto de hoy para dos mil participantes

Carlos Zuleta Bechara, de 39 años, es uno de los dos mil participantes que tendrá hoy el Ironman 70.3, que se realiza en Cartagena desde las 6 de la mañana,

Este cirujano plástico se ha preparado a conciencia con el firme propósito de hacer un buen tiempo para tratar de lograr una buena figuración.

“Aspiro a bajar de 5 horas. Ya este es mi cuarto Ironman 70.3. El año pasado hice en Cartagena 5 horas y 27 minutos. Estoy muy motivado”, dijo Zuleta, quien pesa 75 kilogramos y mide un metro con 77 centímetros.

De los tres deportes, a Zuleta le va mejor en dos de ellos. “Llevo más tiempo haciendo ciclismo y atletismo, por eso me va mejor ahí. He mostrado un gran avance en la natación, me dedico con todo en los entrenamientos”, agregó.

Dice que el triatlón lo ha sido todo en su vida. “Me gusta mucho estar en este tipo de competencias, ha sido mi mejor elección. Me exige al máximo, este evento reúne a participantes de varios países, que luchan por mejorar sus tiempos. Llevo dos años entrenando triatlón y mi familia me apoya en todo”.

Sabe que en esta actividad, los triunfos no llegan tan rápido. “Esto es de años de trabajo, de mucho esfuerzo y disciplina. Después se recogerán los frutos”.

La cita

En el Centro Histórico se llevará a cabo la carrera de atletismo de este gran certamen, que contará con la participáción de Carlos Quinchara, ganador de la versión anterior y Víctor Hugo Peña, ciclista profesional.

Will Vargas, director técnico de la competencia, dijo que: “Peña ahora está haciendo triatlón, tenemos 43 profesionales de países como Estados Unidos, Suecia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, China. Todos harán su mejor esfuerzo por ocupar los primeros lugares”.

El reto

Los participantes deberán enfrentar 70.3 millas o 113 kilómetros de carrera, distribuidos de la siguiente manera: 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de bicicleta y 21.1 kilómetros de atletismo.

La natación será en la Bahía de las Ánimas. El paso de la natación al ciclismo se realizará en el Camellón Plaza de los Mártires y luego terminará con el atletismo en la parte oeste de la muralla recorriendo gran parte de la ciudad vieja.

Los competidores darán todo de sí para terminar su recorrido en la Torre del Reloj.

La salida oficial será desde las 6 de la mañana. La misma terminará a las 4 de la tarde.

Ingresos

En la versión 2016, Cartagena percibió ingresos cercanos a US$ 8 millones por concepto de ocupación hotelera, consumo de alimentos y turismo en general.

Los espectadores tendrán la posibilidad de una gran vista de todo el curso de natación desde el Centro de Convenciones y muchos paseos marítimos.

Cierres

Se determinó restringir el acceso al Centro Histórico desde las 4 a. m. hasta las 4 p. m. y prohibir el parqueo de vehículos en las calles de esa zona.

La avenida Blas de Lezo, en sentido Bocagrande - Centro de Convenciones, también será cerrada desde las 6 a. m. hasta las 9 a. m., por lo que los vehículos procedentes de Bocagrande deberán circular por los contraflujos que se habilitarán en la avenida Santander para llegar a Manga. De igual forma podrán llegar a la avenida Rafael Núñez y a la Luis Carlos López, Getsemaní, calle Larga y El Arsenal.

Se hará un paso controlado de vehículos desde la avenida Rafael Núñez (puente Transformación hasta La Tenaza) para los interesados en llegar hasta el contraflujo en la avenida Santander.

Los ciclistas circularán por un contraflujo en la A. Santander hasta llegar a la Vía del Mar y posteriormente al corregimiento Arroyo Grande y viceversa, por lo cual la Vía del Mar estará cerrada de 5 a. m. a 1 p. m. La Cordialidad será la vía habilitada para el ingreso y salida de Cartagena.