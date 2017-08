James está listo para jugar: Giovanni Moreno

“James está demasiado bien, ¿no lo vieron cómo estaba jugando?”. Dijo Giovanni Moreno, cuando se le preguntó su estaba listo para ser su reemplazo en el partido frente a Venezuela, dijo desconocer esa situación.

“La verdad no tener a James es algo que de pronto a todos los colombianos nos preocupa. Es un jugador diferente, por decirlo así, es un jugador que marca mucha diferencia, pero los jugadores que están ahora están pasando por un buen momento, en buen nivel, entonces, yo creo que el que juegue en la posición de James o el que le toque estar lo va a hacer de la mejor manera”, dijo Moreno en rueda de prensa con los periodistas.

De su regreso a la Selección Colombia dijo que “estamos contentos de estar acá, hay que disfrutarlo. Yo creo que estos momentos son para disfrutarlos. Estar en la Selección siempre es un plus, es un motivo de alegría y de saber que se están haciendo las cosas bien”.

“Con Venezuela son partidos atípicos, son duros, no son para nada fáciles, independientemente de que lo que se esté jugando. No va a hacer un partido fácil, pero nosotros tenemos la necesidad de seguir sumando para lo que queremos, que es ir al Mundial, entonces, hay que esperar a ver cómo se presenta este partido”. Manifestó Moreno del rival que tendrá este jueves en San Cristóbal.

En cuanto a si el problema social que está pasando actualmente en Venezuela podría influir en el juego, el volante creativo colombiano manifestó que “esto es un partido de fútbol, lo que pase fuera de la cancha, yo creo que no influye para nada. Los jugadores salen es preparado es para eso, es para jugar, nosotros también, entonces, independientemente de las cosas que pasen externas yo creo que no deben de perjudicar”.

Sobre si la juventud que tiene ahora Venezuela hará que el juego se dispute a un un ritmo vertiginoso, Giovanny Moreno no escatimó en decir que “es que los encuentros con ellos ellos son cerrados. No he visto resultados que sean muy largos, por así decirlo, o que se marque mucha diferencia; son partidos demasiados difíciles, siempre es un clásico, lo que nos toca es prepararnos bien. Independientemente que coloquen, o cambien, nosotros tenemos que estar concentrados, preparados y saber que somos nosotros los que tenemos la necesidad”.