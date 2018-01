James Rodríguez protagoniza pelea en entrenamiento del Bayern

El volante colombiano James Rodríguez tuvo un altercado con un compañero en la última sesión de entrenamiento del Bayern Múnich.

De acuerdo a informaciones dada a conocer por el diario alemán Bild, el jugador colombiano tuvo un roce con Sebastian Rudy, en los trabajos previos al duelo del fin de semana con el Werder Bremen por la Bundesliga.

Altercation in training today between James Rodriguez and Sebastian Rudy following a challenge. Jupp Heynckes and the players quickly intervened, Rudy and James shook hands afterwards [Bild] pic.twitter.com/2teuyIpEJp

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 19 de enero de 2018