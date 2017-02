José Darío Miranda quiere ver ganar al Junior hoy en Cartagena

Junior también lo llevan en sus corazones muchos cartageneros.

La razón principal es que solo hasta 1992, La Heroica tuvo en Real Cartagena a un equipo propio en la Primera División.

Es por eso que el juego de hoy, a las 5:15 de la tarde, en el estadio Jaime Morón León, entre Atlético Junior y Tucumán de Argentina, válido por la Copa Libertadores -en instancias preliminares- ha suscitado una gran expectativa en la ciudad.

De Barranquilla se trasladarán miles de hinchas. Eso es verdad. Pero también habrá muchos cartageneros en el estadio haciendo fuerza por el equipo tiburón.

Uno de ellos es José Darío Miranda, de 35 años, un cartagenero afiebrado por el Junior de Barranquilla.

“No me puedo perder este cotejo, ya compré mi boleta. A Junior lo llevo en el alma desde la década de los 90 con Valenciano, ‘Niche’ Guerrero, ‘Pibe’ Valderrama, ‘Pachequito’, Héctor Gerardo Méndez. Hoy me visto de tiburón y me voy a apoyarlo al Jaime Morón”, dice Miranda, quien labora en una agencia de aduana de Cartagena desde hace 8 años.

José Darío tiene claro cuál fue el momento más feliz con Junior. Todavía recuerdo con agrado cuando ganamos el título en Barranquilla a América con gol del ‘Nené’ Mackenzie en 1993. Fue un partido de infarto”.

Y los ratos desagradables... “El día que Vélez Sarsfield nos eliminó de la Libertadores en 1994 y cuando estuvimos cerca del descenso hace varios años”, comenta.

Miranda cree en que Junior llegará muy lejos en esta versión de la Libertadores. “Confío en el trabajo de Alberto Gamero, hay un equipo interesante, creo en todos, incluyendo a Tolosa, a quien la prensa le da mucho ‘palo’”, agrega.

Nunca le pierde ni pie ni pisada al equipo de sus amores. Trata de acompañarlo cada vez que puede.

“Nací en el barrio Los Corales, ahí siempre participé en todas las tertulias y polémicas con hinchas de Nacional y América, que también son muchos. Lo bonito de eso es que en aquel entonces eran discusiones sanas”,asegura.

Tiene cualquier cantidad de recuerdos con Luis y Daniel, sus primos hinchas de Nacional. "Ellos eran mayores que yo y terminaban castigándome, no me dejaban salir porque yo era hincha de Junior. Ya lo superaron, no pudieron torcerme. Risas", remata.

Él está brincando en un solo pie porque el equipo de sus amores le está dando la oportunidad de verlo por primera vez en vivo y en directo en una Copa Libertadores.

Así como José Darío habrá muchos hinchas cartageneros que se pondrán la camiseta de Junior para apoyar hoy al equipo de Gamero en su encuentro con el plantel argentino.

Junior viene de ganarle la serie a Carabobo de Venezuela, mientras que Tucumán dejó en el camino a Nacional de Quito después de superar una cantidad de impedimentos que hicieron más valiosa su clasificación.

A los argentinos no les dejaron pasar la indumentaria a Quito, dada esta situación tuvieron que prestarle los uniformes y guayos (zapatos) a la selección Argentina sub-20 que se encontraba en la capital de este país.