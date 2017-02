José 'Mono Judas' Araújo, un ídolo en el béisbol del que poco se sabe

Poca información hay de José ‘Mono’ Judas Araújo, quien no aparece ni siquiera en google wikipedia, la herramienta más utilizada hoy día en un computador.

No fue fácil conseguir datos para hacer referencia de este ilustre personaje del béisbol bolivarense que nació en Cartagena un 23 de marzo de 1918.

Freddy Jinete y Arnulfo Alcázar, considerados dos biblias en temas de béisbol, no pudieron darme razón de José ‘Mono’ Judas Araújo, cuyo nombre lleva hace muchos años ese estadio del béisbol menor del Pie del Cerro por donde han pasado una buena cantidad de beisbolistas que luego han llegado a las Grandes Ligas.

Seguí indagando, no me rendí, busqué a otro personaje del deporte cartagenero que siempre está bien dateado. Le pregunté a Emiro Bertel, periodista deportivo, y sí respondió. Me dio información importante.

Lo que hizo

Cuenta Emiro que ‘Mono Judas’ (q.e.p.d.) fue uno de los mejores tercera base que ha dado Colombia en todos los tiempos.

“Integró la selección Colombia, campeona mundial en 1947; hizo parte de la selección nacional campeona Centroamericana en Barranquilla ese mismo año; jugó en los Indios en la década de los 50 y, por último, fue árbitro de sóftbol. Dicen quienes lo vieron jugar, que en compañía de Milciades Mejía y Abel Leal, fue de los mejores antesalistas (tercera base) de la historia”, dijo Bertel Torrente.

Según sus fuentes, Emiro afirmó que: “ era un tercera base fino, de buenas manos y gran hitiador. No fue jonronero, pero sí chocador de bola. Tiene sus méritos”.

Averiguando, desempolvando los libros, me enteré que ‘Mono’ Judas hizo parte del selecto grupo de beisbolistas que nació y se crió en el populoso barrio de Torices, junto a Inocencio ‘Yuya’ Rodríguez, Armando ‘El Bueno’ Crizón, Abel ‘El Tigre’ Leal, José Miguel Corpas y Orlando ‘El Ñato’ Ramírez.

Junto a ‘Mono Judas’ fueron campeones de la Serie Mundial en 1947: Julio Flórez, Marcial Miranda, Carlos Bustos, Humberto Vargas, Andrés Cavadía, Miguel Ramírez, Julián De Ávila, Isaac Villeros, Carlos Rodríguez, Néstor Redondo, Cipriano Herrera, Manuel Peñaranda, Andrés Flórez, Enrique Hernández, Dagoberto López, Ramón Herazo, Pedro Miranda, Armando Crizón y Rubén Bonfante, conducidos por el Pelayo Chacón.

Se dice que...

Lo del remoquete del ‘Mono Judas’ tiene una historia jocosa. José Araújo era su nombre, pero dicen que le pusieron “Mono Judas” por ser mono y, además, porque en vez de grabarse solo las señas de su mánager ‘jugaba vivo’ y se ‘robaba’ las del rival.

“Siendo tercera base cuando había toque de bola del equipo contrario, ya sabiendo la seña, entonces se adelantaba y le sacaba partido a esto para evitar que el corredor se embasara”, agrega Rafa Ruiz, otro periodista deportivo especialista en béisbol.

Conductor de la licorera

Guillermo Azuquilla Simancas, coach de Comfenalco, aseguró que conoció a ‘Mono Judas’ en su época de árbitro de sóftbol.

“Lo último que supe de él fue que después de ser árbitro de sóftbol fue conductor de la Licorera de Bolívar, en donde se pensionó. Luego le perdí el rastro”.

Consulté a varios dirigentes, aficionados y periodistas del béisbol de antaño y poco o nada me dijeron con relación a ‘Mono Judas’ en los temas deportivos.

Me atrevo a decir que es un ídolo del que poco se sabe. Lo cierto es que el estadio lleva su nombre y que este escenario ha servido de gran herramienta a muchos menores que sueñan con llegar a la Gran Carpa.

Reapertura

Hoy, a las 6 de la tarde, el estadio José “Mono Judas” Araújo , abrirá sus puertas al béisbol menor de Cartagena y Bolívar.

La Alcaldía, a través del Ider, hizo una inversión de 2 mil 300 millones de pesos, para reconstruir prácticamente todo el escenario, que ahora tendrá completamente nueva silletería, iluminación, grama sintética, dogout, oficinas administrativas y cafetería.

A las 7 de la noche se jugará un partido entre Cartagena y un equipo de los Estados Unidos. Mañana los choques serán entre Cartagena-Venezuela y Atlántico-Estados Unidos.

El escenario

En 1984, en un campo abierto y lleno con escombros, Gustavo Martínez, tesorero de la Liga de Béisbol de Bolívar (q.e.p.d.) y Simón Beleño (revisor fiscal), sembraron ahí árboles y grama. Ellos adecuaron este campo de béisbol con estibas.

Cuenta Simón Beleño que el Concejo Distrital en ese momento aprobó que se le llamara José ‘Mono Judas’ Aráujo con el argumento que ese era un pelotero destacado que vivía muy cerca de ese campo de juego.

Años después, el primer encerramiento con malla lo hizo Edgardo Ibáñez, vicepresidente de la Liga.

En 2011 se hicieron adecuaciones generales, terreno de juego y se colocaron por primera vez sillas.