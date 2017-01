José Quintana siempre tuvo un buen potencial: Yunior Tabares

Hacen parte del equipo de béisbol que más suena en el mundo: los Yanquis de Nueva York. Pero a Cartagena llegaron sin hacer bulla, silenciosos.

En La Heroica hay cualquier cantidad de fanáticos de esta poderosa novena que juega en las Grandes Ligas. Los Yanquis son taquilla segura, así como el Real Madrid o el Barcelona en el fútbol.

La Fantástica, sede de los más grandes eventos, acogió la reunión de un grupo ejecutivo de los Yanquis, el de 30 cazatalentos que esta organización tiene en todo el mundo.

El cubano Yunior Tabares, asistente del jefe de los cazatalentos de los Yanquis de Nueva York, atendió unos minutos a algunos medios de comunicación.

“Todos los años hacemos la reunión, con el fin de empezar todos en la misma página, hablar sobre qué tipo de jugadores buscamos y cuales no. Somos 35 scout en diferentes partes del mundo”, dijo Tabares.

El ahora scout jugó como primera base en la Liga de Novatos de los Mulos de Manhattan en el año 2008. Él, en aquel entonces, compartió dogout con uno nuestro: el lanzador bolivarense José Quintana.

“Fuimos buenos amigos. Luego él siguió para Clase A y ya no estuvo más con nosotros. Compartimos esos momentos frustrantes cuando no te ponen en el equipo, nadie te mira y crees que el sueño se ha terminado. En mi caso, no tuve el promedio de bateo necesario para seguir adelante”.

¿Qué piensa de Quintana como lanzador?

- Veo con satisfacción como se fue desarrollando José Quintana, quien ha sido siempre un lanzador con potencial, mucho control, con algo diferente a los demás.

Afirmó que entre las cosas que ven los cazatalentos en los peloteros es que sean personas que den buen ejemplo a la sociedad. “Obviamente también miramos las herramientas como pelotero. Buscamos talentos entre 15 y 16 años”.

Agregó que Colombia tiene todas las facilidades para dar buenos peloteros y entregó su concepto sobre Colombia y su participación en el Clásico Mundial que se realizará el mes de marzo.

“Colombia tiene buen equipo, está en un grupo que no será fácil porque enfrenta a rivales potentes, pero pienso que con defensa y gran pitcheo de los abridores puede tener el chance de sorprender. El pitcheo, repito, es fundamental, lo otro viene”.

Sobre la pelota caliente en Colombia afirmó que: “entendemos que el béisbol está creciendo mucho aquí, el número de jugadores firmados va aumentado año tras año y vemos muy positivamente lo que está pasando en este país”.

En los medios internacionales se ha dicho que Quintana podría llegar a los Yanquis en mediados de este año. Si esto sucede sería el segundo colombiano que llegaría a la novena de Nueva York, pues el primero fue el barranquillero Dónovan Solano, quien ofició la temporada anterior de segunda base.