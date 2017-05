Jossimar Calvo viaja a dos copas del mundo

Después de una dura y tediosa recuperación posterior a la cirugía de tobillo, el gimnasta cucuteño Jossimar Calvo Moreno regresará este mes a las competencias internacionales, pensando en retornar al nivel que lo llevó alguna vez a estar entre los diez mejores gimnastas del mundo y, además, seguir regalándole alegrías al país.

El deportista nortesantandereano está en la etapa final de su preparación para las primeras competencias del año, que serán las copas del mundo para especialistas de Eslovenia, prevista del 10 al 15 de mayo; así como la de Croacia, programada del 17 al 22 de este mes.

“Quiero seguir creciendo dentro de mi deporte, entregar más resultados importantes para mi departamento y para el país, pues todo esto es lo que me ha abierto las puertas y me ha permitido crecer y soñar. Espero este año subir en el ranquin tras los eventos del mundo, porque aunque he logrado llegar al décimo lugar, mi objetivo es subir más”, reconoció Calvo Moreno.

El trabajo durante los últimos meses se ha basado en hacer ejercicios y rutinas nuevas, buscando una rápida adaptación al nuevo código mundial de la gimnasia artística, que cambió luego de que arrancara el nuevo ciclo olímpico.

“Este código es mucho más exigente, varias normas han cambiado y eso nos obliga a estudiar permanentemente, pues hay movimientos que salieron y otros que aumentaron o bajaron su valor. Así que la intención es mejorar en la dificultad de la rutina para cada una de las modalidades”, recalcó Jossimar.

La intención, luego de recuperarse de la cirugía que le practicaron a finales de 2016, es empezar a sumar puntos dentro del escalafón internacional de gimnasia y, de paso, tomar ritmo de competencia para los dos compromisos más importantes que tiene este año: el Campeonato Mundial de Canadá, y los Juegos Bolivarianos de Santa Marta.

“En ambos aspiro a superar las campañas hechas antes y mejorar el ranquin. La (competencia) más dura será en Montreal, pero la de Colombia tiene gran importancia para todos porque la casa se debe hacer respetar”, dijo el deportista cucuteño que no estará en el nacional de gimnasia que se cumplirá en Cúcuta del 10 al 15 de mayo.