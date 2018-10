Juan Martín del Potro sufre una fractura en la rótula de la pierna derecha

El tenista argentino Juan Martín del Potro, cuarto jugador del mundo, sufre una fractura en la rótula de la pierna derecha, revelada tras los primeras pruebas médicas a las que fue sometido.

El jugador de Tandil se tuvo que retirar del partido de octavos de final del Masters 1000 de Shangai, el pasado jueves, ante el croata Borna Coric, que este domingo cayó en la final del torneo ante el serbio Novak Djokovic.

En una jugada del décimo juego del primer set del encuentro ante Coric Del Potro cayó al suelo. Tras ser atendido volvió a la pista para intentar continuar con el partido ayudado por un vendaje pero decidió, finalmente, abandonar al término del parcial que perdió por 7-5.

El tenista sudamericano fue sometido a pruebas este sábado que han determinado la fractura en la rótula de la pierna derecha.

"Es un momento muy difícil. Siento mucha tristeza, es un golpe duro que me deja sin fuerzas anímicamente. Se me hace muy difícil volver a estar en recuperación, no lo esperaba", dijo Del Potro en un comunicado.

El tenista argentino permanecerá en reposo, tal y como le han indicado los médicos, hasta que sea sometido a nuevas pruebas que precisen la dolencia y que establezcan los plazos de recuperación y el tiempo necesario de convalecencia para volver a las pistas.