Juegos 2019 Nacionales serán los mejores de la historia: Coldeportes

Los Juegos Nacionales 2019, a realizarse en Cartagena y algunos municipios de Bolívar, siguen siendo tema de debate en los diferentes rincones de Cartagena.

El tiempo pasa y noviembre de 2019, aunque no parezca, está a la vuelta de la esquina. Cartagena y Bolívar tienen un compromiso serio con el país, pues en 2016 el presidente Juan Manuel Santos las eligió entre ocho aspirantes para ser las sedes de las justas deportivas más importantes de Colombia.

Pero los continuos cambios en la Alcaldía en los últimos años generan sosobra, pues no se han alcanzado agilizar los procesos en Cartagena, en donde los escenarios requieren de una inversión económica importante (45 mil millones de pesos) y a la fecha no se pone la primera piedra en la adecuación de ninguno de ellos.

El Universal abordó ayer a Clara Luz Roldán, directora de Coldeportes, quien visitó ayer Cartagena por varios temas.

¿En qué van los Juegos Nacionales 2019?

- Debe haber tranquilidad porque la Nación dijo que sí, el Departamento tiene un gobernador como Dumek Turbay que le está poniendo el pecho y está cumpliendo. Entiendo que esta inteniridad de la Alcaldía de Cartagena de no tener un gobernante en firme puede generar preocupación, pero creo que el Distrito cumplirá con su parte.

¿Considera que sí hay el tiempo suficiente para hacer unos Juegos de lujo ?

- Falta un año y medio, sí hay tiempo, cuando yo llegué a Coldeportes faltaban 8 meses para los Juegos Bolivarianos y no había nada y pude sacarlos adelante. Sería muy triste eso sí que la alcaldía de Cartagena no se pusiera ‘pilas’ y dejara escapar esta linda oportunidad. Entiendo que nombraron a una alcaldesa (Yolanda Wong), que dicen tiene buena voluntad y gran compromiso. Esperemos que la Alcaldesa entienda que tiene una responsabilidad grandísima y que la primera camiseta que se ponga sea la de los Juegos Nacionales.

Y si eso no pasa...

- Estos Juegos serán los mejores de la historia, eso no tiene pierde. Creo y confío en que se puedan hacer todos en los municipios de Bolívar y Cartagena, pero si esta última no cumple los mismos igual se quedarán en el Caribe y serán los mejores. Barranquilla y Santa Marta son ciudades hermanas con una maravilla de escenarios deportivos, la primera será sede en unas semanas de los Juegos Centroamericanos y la otra heredó los escenarios de los Juegos Bolivarianos. En determinado momento sería una opción hacerlos en los municipios de Bolívar y estas ciudades hermanas que están muy cerca de Cartagena.

¿Y el compromiso de la Nación cuál es?

- A mediados de julio salen los proyectos aprobados de regalías, en el próximo Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) se aprobarían las vigencias futuras excepcionales, antes de salir de Coldeportes y de llegar el nuevo Gobierno aspiro a dejar firmados los convenios con la Gobernación y dejar los recursos comprometidos para este tema.

¿Plan B?

Roldán envió un mensaje que podría ser interpretado como una puerta abierta a un plan B.

“Para mí los Juegos deben hacerse solo en Cartagena y Bolívar, no por simple casualidad se nombró a ‘La Chechi’ Baena como directora de los Juegos, pero como país y caribeños deberíamos ayudarnos entre todos en caso de que Cartagena no cumpla con su compromiso. Y repitó: serán los mejores Juegos de la historia”, puntualizó.

"El deporte de Colombia es alegría"

Clara Luz Roldán, directora de Coldeportes, destacó lo que vienen haciendo nuestros deportistas colombianos en los diferentes torneos internacionales.

“Lo que está pasando con Colombia en los Suramericanos es grandioso. Hace 4 años sacamos 53 oros en los Suramericanos y hoy llevamos más de 75, Brasil en los Juegos pasados nos duplicaba en medallería y hoy es diferente. Y si no ganamos, al menos le acortamos la brecha”, sostuvo Roldán.

Atribuyó el éxito a la calidad de nuestros deportistas y al trabajo “de la mano del Comité Olímpico y Paralímpico, las Federaciones y los institutos del país. Los incentivos a los deportistas han sido clave, hoy no tienen afugias económicas gracias al deporte”.