Juegos Nacionales 2019 continúan sin buenas noticias

No son buenas las noticias. El recorte del Gobierno Nacional hacia el deporte se mantiene, lo cual hará que no se construyan varios escenarios que se tenían contemplados para los Juegos Nacionales 2019, con sede en Cartagena y varios municipios de Bolívar.

Tras una nueva reunión de Comité Organizador, realizada el pasado lunes en la tarde en Cartagena, Clara Luz Roldán, directora de Coldeportes, reconoció que el tema sigue igual.

“Estamos viviendo una situación económica muy difícil, ha sido por la caída del petróleo y el alza del dólar, pero eso esperamos no afecte el desarrollo de los Juegos Nacionales. Iremos al Ministerio de Hacienda y a la bancada parlamentaria para tratar de garantizar que del presupuesto que van a aprobar para el próximo año nos dejen los recursos”, dijo la dirigente.

“No nos han cumplido”

Dumek Turbay, gobernador de Bolívar, habló fuerte con relación a los compromisos adquiridos. “El gobierno Departamental y Distrital han hecho un esfuerzo muy grande por cumplir y lo estamos haciendo, algo que hoy no cumple el Gobierno Nacional, lo cual nos llena de mucha tristeza. Queremos que cumplan lo prometido. Hoy no hay garantía de los recursos de parte de ellos”, aseguró Turbay.

Sin embargo, el máximo mandatario departamental dijo que: “Pese a ese no nos dormimos, actuando con responsabilidad haremos los mejores Juegos de la historia. La Gobernación ya ha ejecutado 15 mil millones de pesos de los 45 mil millones presupuestados”.

La falsa promesa

El Gobierno Nacional se había comprometido a dar 55 mil millones de pesos para los Juegos en infraestructura y 32 mil millones de pesos más para organización. La inversión en infraestructura estaba contemplada en 145 mil millones de pesos (los 90 mil millones restantes los pondría la Gobernación de Bolívar y el Distrito por partes iguales). Hoy esos 55 mil millones de pesos no existen por el “famoso” recorte.

Indignación

Andrés Pila, deportista de Bolívar que asistió a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en tiro con arco, expresó su inconformismo. “Nosotros los deportistas estremecemos a todo un país dándole triunfos en las diferentes disciplinas. Quienes merecen ese recorte son los parlamentarios, pues muchos de ellos solo utilizan ese poder y dinero para bienestar propio, olvidándose que atrás estamos personas que luchamos día a día sin importar las circunstancias”.

¿Apoyo político local?



No se sabe si los parlamentarios bolivarenses apoyarán la iniciativa ante el Gobierno Nacional de conseguir los recursos prometidos para los Juegos Nacionales (90 mil millones de pesos).



Plan B, activado

Cecilia "La Chechi" Baena, directora regional de los Juegos Nacionales 2019, agregó que en la reunión del Comité Organizador se ha activado el plan B, que ha sido una propuesta liderada por la Gobernación de Bolívar, con el fin de ser responsables con lo que verdaderamente hay hasta ahora.

“Es una decisión sensata y oportuna, puesto que no sabemos cuál será el flujo de inversión de Coldeportes. El recorte afecta completamente en el tema de infraestructura de los Juegos”, dijo.

Baena aseguró que el plan B garantiza la construcción de los escenarios de tiro con arco y un coliseo de tenis de mesa y bádminton en Cartagena, un Tejódromo en Turbaco y, además, se techará en Patinódromo del Campestre.

Se garantizó que el 85 por ciento de los Juegos se harán en Cartagena, el resto en municipios de Bolívar y solo cuatro deportes afuera: ciclismo en Cali; ecuestre en Bogotá y BMX y tiro deportivo en Barranquilla.



Pudo ser peor

Gracias a la excelente infraestructura deportiva que existe en Arjona y Magangué, que poseen dos coliseos en muy buenas condiciones, los Juegos no sentirán más el impacto por el recorte de parte de Coldeportes. En el primero se hará futsalón masculino y femenino y patinaje de ruta y en el segundo fútbol masculino, futsala (ambas ramas) y el boxeo.



Inversión del Distrito

Amín Díaz, director del Ider, agregó que: “el Distrito se ha comprometido con 45 mil millones de pesos, de los cuales 12 mil millones serán ejecutados este año, 25 mil millones más el próximo año para entregar el último saldo el último año. Los 12mil millones servirán para intervenir los escenarios de Complejo Acuático, Parque de Atletismo y una parte en el nuevo coliseo de tenis de mesa”.



Lo que no se hará

Golpe que dejó nocaut las buenas intenciones. Ya no se hará la La Unidad Deportiva en El Pozón, con cinco escenarios (BMX, Coliseo Mayor, Tiro con Arco, Pista de Patinaje y Coliseo Multifuncional).

Esto dijeron

“Esta reducción tan absurda de parte del Gobierno Nacional tumbará todo lo construido, ya que por más que todo deportista tenga la mejor disposición y ganas de dejar en alto el nombre del país no tendrá las garantías para una preparación de calidad. Nos prometieron una cosa y ahora salen con otra”.

Andrés Jiménez, patinador de Bolívar.

“Los deportistas necesitamos de esos recursos, ya que somos pieza clave en el desarrollo de la sociedad y ahora más que queremos realizar los mejores Juegos Nacionales de la historia de Colombia y, además, ser protagonistas de ellos”.

María Alejandra Marín, voleibolista de Bolívar.