Juegos Nacionales 2019: hoy reunión clave en Cartagena

Hoy será un día clave para los Juegos Nacionales 2019, que tienen como sede a Cartagena y varios municipios de Bolívar.

No estará en discusión dónde se harán los Juegos porque los mismos fueron ganados por Cartagena y Bolívar, que presentaron la mejor propuesta entre 7 ciudades.

El Comité Organizador de los Juegos Nacionales se reunirá a las 10 de la mañana en la Casa de la Moneda, en un encuentro que ha generado una gran expectativa a deportistas, entrenadores, dirigentes y periodistas.

En la reunión estarán presentes Clara Luz Roldán, directora de Coldeportes; Cecilia Baena, directora regional de los Juegos; Dumek Turbay, gobernador de Bolívar y Sergio Londoño, alcalde (e) de Cartagena.

Alarmas encendidas

Roldán encendió las alarmas con unas declaraciones que dio a nivel nacional, en donde dice que este año el Gobierno no tiene recursos para invertir en 2018 en los Juegos.

“Que haga él (Dumek Turbay) lo de las obras y yo me comprometo a empezar a gestionar los recursos para la organización en 2019”, dijo Roldán.

A lo que Turbay respondió: “Los Juegos se harán en Bolívar con Clara o sin Clara. Estoy seguro que está es una posición de ella y no del presidente Juan Manuel Santos, con quien me reuniré para hablar sobre el tema”.

El mandato de Santos termina en agosto de 2018, por lo que no se sabe si Clara seguirá como directora de Coldeportes. Además se desconoce en qué tónica vendrá el nuevo mandatario del país. Hay un malestar general en la familia del deporte de Bolívar.

“Lo importante es poner los recursos que se necesitan y que los mismos se manejen con eficiencia. Esperamos contar con el apoyodel Gobierno Nacional, el presidente Santos siempre ha sido generoso con Cartagena y Bolívar y esperemos que siga así”, dijo Londoño.

Distrito y Gobernación siempre han reiterado que tienen sus recursos asegurados (45 mil millones cada uno) para los Juegos. Coldeportes se haría presente con $55 mil millones, pero la posición de Roldán es que ahora los recursos solo aparecerían para los gastos de la organización en 2019 y no para invertir en la construcción de escenarios este año, como había sido inicialmente contemplado.