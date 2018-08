Juegos Nacionales, en vilo y de boca en boca en Cartagena y Bolívar

A mediados de febrero de 2016 un frente común liderado por las autoridades, políticos, dirigentes, deportistas, exglorias del deporte, artistas y personalidades presentaron ante Coldeportes en Bogotá la propuesta de la candidatura de Cartagena y Bolívar como sedes de los Juegos Nacionales 2019, petición que finalmente fue aceptada por el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Las responsabilidades para hacer los Juegos quedaron así: $56.000 millones, Coldeportes ($45.000 millones que se comprometió desde un principio más los cerca de $11.000 millones que ya aportó para el patinódromo de Magangué); $45.000 millones, el Distrito y $45.000 millones, el Departamento.

Hoy, la realidad es que la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía dicen tener sus partes correspondientes aseguradas, mientras que Santos se fue sin dejar los recursos asignados, con lo que le tiró la ‘bola’ al gobierno entrante de Iván Duque.

En días pasados, Barranquilla se ofreció a realizar los Juegos si Cartagena y Bolívar no pueden cumplir con la organización. Eso preocupa.

Del 100 por ciento de la inversión de los Juegos, que se estima sea de 146 millones para ejecución y remodelación de obras, el 66 por ciento se realizará con dineros del Distrito y la Gobernación, pero pese a ello hoy no se garantiza nada.

Falta que Duque reafirme el compromiso del Gobierno saliente o que tome una decisión contraria al respeto. La ciudadanía se mantiene expectante y quiere saber cuál será el desenlace, pues el tiempo apremia y los cartageneros y bolivarenses quieren que se hagan los Juegos como se tenían previsto, dejando como legado al menos unas cuantas obras, además de toda la remodelación y modernización de los escenarios que dejaron a la ciudad los Juegos Centroamericanos del Caribe en 2006.

Voz de protesta

Orlando ‘El Ñato’ Ramírez, cartagenero y exgrandes ligas, estuvo presente en la presentación de la candidatura de los Juegos Nacionales 2019.

“Todos quedamos contentos porque él se comprometió con Bolívar y Cartagena para hacer unos Juegos históricos. Hoy me siento confundido, cómo puede ser posible que no estén los recursos. Confío en que el actual presidente (Duque) apoye al deporte y apruebe los recursos para sacar adelante a todos esos jóvenes colombianos que sueñan con vivir una gran experiencia deportiva en Bolívar”.

Isidro Herrera, otra gloria del béisbol colombiano, expresó que: “yo estuve ahí en la presentación en Bogotá y todo era una gran fiesta, pero la realidad es que hoy no tenemos nada seguro. Me invade la tristeza porque los más afectados son nuestros deportistas que se truncan sus sueños al igual que los procesos de las diferentes ligas. El mensaje que le envío al Presidente es que no le haga el feo a Bolívar y a Cartagena. Nosotros hemos cumplido con nuestra parte y todos los procesos”.

Compromiso de la Nación

Con los dineros del Gobierno Nacional, según lo pactado, se construiría un coliseo mayor (19 mil 400 millones de pesos) y un escenario de tiro con arco (8 mil 200 millones de pesos), ambos situados en El Pozón, además de un tejódromo en Turbaco (3 mil 700 millones de pesos).

También se harían adecuaciones en el estadio de fútbol de Magangué (5 mil 100 millones de pesos) y estadio de fútbol del Carmen de Bolívar (3 mil 500 millones de pesos).

Listo el Distrito

¿Y el compromiso del Distrito? Lía Sará, directora del Ider, aseguró que “están asegurados $54 mil millones para infraestructura de escenarios en Cartagena. Son recursos propios y de regalías del Distrito”.

Según la funcionaria, “serán invertidos en el estadio Jaime Morón, Coliseo de Combate, Complejo de Raquetas, Parque de Atletismo y el Complejo Acuático, cuyas edificaciones serán mejoradas para las justas”.

Cecilia Baena, directora de los Juegos Nacionales 2019, dijo que: “en Magangué se está construyendo un patinódromo con recursos del Gobierno nacional y la Alcaldía de de ese municipio por valor de 11 mil millones de pesos”.

Con recursos del departamento se construirá un coliseo menor en El Pozón por 12 mil millones de pesos.“La Gobernación adecuacuará el estadio de béisbol de Turbarco, que está por 5 millones de pesos, más iluminación en una inversión de 2 mil 900 millones. También remodelará el coliseo de Arjona con 3 mil 400 millones”, precisó.

Al parque Alberto Huellas, la Gobernación le invirtió en Cartagena 2 mil 800 milloones y, además, le tiene destinado 500 millones para la cubierta. “Ya se hizo la iluminación del Julia

Turbay en el Carmen de Bolívar (mil 900 millones de pesos), iluminación del Diego Carvajal de Magangué (mil 800 millones de pesos) y la cancha alterna 12 de Noviembre (4 mil 500 millones de pesos)”, dijo. Además está ejecutando en Cartagena la Unidad Deportiva de Los Calamares (3 mil millones de pesos) y tres canchas de fútbol Alameda la Victoria (8 mil millones de pesos).

¿Qué esperamos?

La familia del deporte de Bolívar espera conocer la posición del presidente Duque. Hay un gran interrogante por resolver. ¿Qué pasará si la Nación no entrega los recursos prometidos?

Buscando respuestas se podría decir que en el peor de los casos se irían los Juegos de Cartagena y Bolívar o se harían compartidos con Barranquilla, que tiene mejor infraestructura.

En su visita a Cartagena, Duque dijo que esta semana habría noticias de los Juegos Nacionales, esperamos que así sea para que se aclare este gris panorama.

Por ahora, la única novedad es que nombró ayer al abogado Ernesto Lucena Barrero como nuevo director de Coldeportes Nacional luego de la renuncia de Clara Luz Roldán, pero de los Juegos aún no se dice nada, sigue el silencio.

Reacciones

“La familia de tiro con arco de Bolívar reclama el escenario. Necesitamos un espacio propio, nos lo merecemos Presidente”.

Andrés Pila, arquero de Bolívar.

“Solicitamos al presidente Duque que le cumpla al deporte de Bolívar y asigne los recursos para los Juegos Nacionales 2019”.

Donaldo Ardila, presidente de la Liga de Ajedrez.

“Queremos hacer los mejores Juegos Nacionales de la historia y para eso necesitamos el compromiso del Gobierno Nacional”.

María A. Marín, voleibolista de Bolívar.

“No es el momento de darle la espalda al deporte, necesitamos más responsabilidad del Gobierno Nacional para los Juegos”.

Guillermo Ortiz, presidente de la Liga de Patinaje .

“Es el mejor momento del deporte de Colombia, necesitamos del respaldo del nuevo Gobierno para seguir por la misma línea, no podemos retroceder”.

Andrés Jiménez, patinador de Bolívar.

“El Gobierno Nacional debe cumplir con el compromiso presupuestal pactado. Somos optimistas en que sí se realizarán los Juegos aquí”.

Juan Carlos Revollo, presidente de Acord Bolívar.

“Necesitamos que los Senadores de Bolívar nos respalden para lograr que la familia del tejo quede con su propio escenario”.

Hernando Paternina, gerente de la Liga de Tejo.

“Cartagena y Bolívar merecen las garantías para hacer los mejores Juegos de la historia. También somos capital del deporte”.

Huber Boderth, entrenador de fútbol.

“Los escenarios de Cartagena se están es desmoronando y los Juegos son la salvación para mejorar la infraestructura”.

Fram Pacheco, exfutbolista.

“El patinaje sigue entrenando para ser el deporte más ganador en Bolívar en los mejores Juegos Nacionales. Espero que se hagan en casa” .

Álvaro Ramos, entrenador de Bolívar.

“A estas alturas del paseo no nos pueden salir con que tambalean los Juegos Nacionales. Las autoridades deben ser serias y cumplirles a los deportistas”.

Álvaro Chico, selección Bolívar de futsalón.

“El deporte logra cosas que a nivel político son casi imposibles. Es el mejor momento para seguir invirtiendo en el deporte. No aceptamos que nos hagan el feo”.

Neider Lozano, taekwondista de Bolívar.