Julio Comesaña no sigue en Junior y anuncian que se busca nuevo técnico

Mediante un comunicado oficial el Club Junior SA, anunció que Julio Comesaña no será más el entrenador del equipo, porque no hubo un acuerdo entre las partes para la renovación del contrato, el cual estaba hasta el 30 de este mes.

En el comunicado el equipo rojiblanco manifiesta que no hubo un acuerdo para la renovación del contrato y que desde ya se está en la búsqueda de un nuevo técnico para club.

Aunque en el comunicado no se dice nada al respecto, el alcalde Alejandro Char, le dio la bienvenida a Alexis Mendoza, quien ya estuvo en el club y quien salió por un mal entendido con uno uno de los accionistas: Fuad Char.

No obstante Alexis Mendoza dijo antes de conocer la salida de Julio Comesaña, que a él desde Barranquilla no le había llamado. “A mí la semana anterior me ubicaron en Santa Fe, mucho antes en el Atlético Nacional. Son especulaciones. Yo hablaré después del 10 de diciembre, cuando termina mi contrato en mi actual club”.

El rumor de la salida de Comesaña del equipo estuvo todo el día rondando en Barranquilla, pero solo hasta hace pocas horas, después que él se reuniera con los directivos, el club emitió un comunicado confirmando su salida.

Fuad Char el lunes había dicho que el equipo se reforzará con por lo menos siete jugadores, entre ellos dos zagueros, dos delanteros, un volante de primera línea y uno de armado.