Julio Comesaña tiene contrato hasta diciembre con Junior

El presidente de Junior, Antonio Char Chaljub, dijo este miércoles que el técnico Julio Avelino Comesaña tiene contrato hasta diciembre y por lo tanto su continuidad al frente del equipo seguirá hasta esa fecha.

“Nosotros no tenemos que hablar con el profesor Comesaña, él fue contratado hasta diciembre de este año”, dijo tajante y cortante el presidente el club rojiblanco.

Sobre la salida o llegada de jugadores del equipo, manifestó que el único al que se le vence al contrato es a Matías Mier, por lo que sería el único que sale. “Tenemos jugadores que tienen contratos vigentes con el equipo y hasta ahora no hemos recibido ofertas por algunos de ellos”, dijo.

Al insistirle sobre la salida de los jugadores referentes del equipo, señaló que “nosotros no hemos recibido ni hemos estado en contacto preguntando por ellos. Nadie se ha comunicado con nosotros”.

Del rendimiento de algunos de ellos dijo que hubo quienes no dieron lo que se esperaba, pero hubo otros, como el caso Jonatan Álvez, que les faltó jugar más “y él estuvo preocupado por eso, pero si jugó poco, uno no puede decir si rindió o no. No hablamos con ellos de manera individual, lo hacemos de manera grupal”.

De la llega de nuevas unidades al equipo sostuvo que de eso se hablará con el técnico. Dijo que ellos no han pensando ni hablado sobre la llegada de Macnelly Torres, Alexis Henríquez o Freddy Montero. “Nosotros no hemos hablado con nadie ni preguntado por nadie”.

Tampoco descartó que se hagan contrataciones, porque reconoce que el equipo tiene algunas falencias, pero que eso se hará luego de que se tenga el informe del cuerpo técnico. “Además, el torneo terminó para nosotros hace apenas tres días y no ha habido tiempo de hacer el balance”.

Por último, sostuvo que si llega a existir interés de equipos por los jugadores del club “se escucharán, pero todo dentro lo que manifieste el jugador y si es una buena oferta se estudiará”