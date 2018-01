Julio Teherán Pinto, en el corazón de los niños bolivarenses

Julio Teherán Pinto no solo lanza strikes en las Grandes Ligas con los Bravos de Atlanta sino que lleva alegría a los niños beisbolistas que sueñan con tener un mejor futuro jugando al béisbol, deporte que llevó al cartagenero a salir adelante y a convertirse en un gran ídolo para quienes apenas inician en esta actividad.

Julio se crió en el popular barrio de Olaya Herrera, en donde se convive en medio de la violencia, drogadicción y el desempleo. Él sí sabe lo que es levantarse en la vida en medio de difíciles condiciones.

Un buen gesto

Por eso creó la Fundación Julio Teherán, con la que busca tener presencia activa en los niños de Cartagena y Bolívar. La intención del lanzador de las Grandes Ligas es ayudar, compartir su experiencia deportiva, entregar implementación y llevarle alegría a los menores.

“Recuerdo cuando yo jugaba en el barrio a pie descalzos, con una manilla de cartón. Mi mamá se la pasaba atrás de mí para que no saliera porque quería protegerme, que no me pasara nada malo porque había muchas peleas callejeras y los niños se tiraban piedras, era peligroso. Ella siempre estuvo ahí al pie porque en ese barrio se veían muchas cosas y le tocó duró”, recordó Teherán sobre su niñez.

Él era un niño con sueños, que siempre quiso salir adelante y encontró en el béisbol esta posibilidad.

“Yo me ponía a batear piedras, jugaba bate de tapita con mis amigos y primos al frente de mi casa. También bateábamos almendras, así empecé”, asegura Julio, nacido un 27 de enero de 1991 en Cartagena.

Lleva varios años disfrutando de las Grandes Ligas. Devolver un poco a la sociedad de lo que la vida le ha brindado es su objetivo.

¿Cómo nace la idea la fundación Julio Teherán?

- Es una idea de la familia, que siempre ha querido ayudar a los niños, que son el futuro del departamento, del país. Buscamos apartarlos de los malos vicios, educarlos, que tengan un mejor mañana, así ayudamos a construir una mejor sociedad.

Dando sonrisas

Acompañado de otro gran pelotero Tayron Guerrero, Teherán visitó recientemente el municipio San Juan Nepomuceno, en donde entregó implementación deportiva a niños de las diferentes escuelas de béisbol de esa bella población, situada en el corazón de los Montes de María.

En el estadio municipal fue recibido por el alcalde Benito Acosta y cientos de niños que se situaron en un lugar del terreno de juego y en las graderías con el deseo de tomarse fotos, recibir un autógrafo o participar de las diferentes actividades programadas para observar por primera vez al estelar lanzador.

La Fundación Julio Teherán ya había hecho su lanzamiento en el estadio 11 de Noviembre, en donde se hizo acompañar de sus colegas y amigos Édgar Rentería, José Quintana Dilson Herrera, Tayron Guerrero y Jonathan Barrios entre otros, en un evento que también contó con la presencia de más de 2 mil niños de diferentes escuelas de formación deportivas en Cartagena.

Julio no niega la satisfacción que le ha generado liderar estas dos actividades. “Me siento satisfecho con lo que se ha hecho hasta el momento, la idea es estar muy cerca de los niños, ellos han aprovechado los encuentros, en donde no solo entregamos implementación sino que le hablamos de lo que ha sido nuestra experiencia de vida y, además, les damos consejos que les puedan ser útiles”.

Teherán, quien agradeció el respaldo de sus compañeros colombianos que militan en organizaciones de las Grandes Ligas, sigue entrenando en Cartagena bajo las órdenes de su trainer Félix Pájaro para llegar en óptimas condiciones a los campos de entrenamientos.

Ganar 15 juegos, la meta

“Quiero tener un mejor año, el 2017 fue una temporada de altibajos, pero he trabajado en varias cosas en las que estaba fallando para tener un mejor rendimiento. Mi meta es ganar a 15 juegos y mejorar mi efectividad”, agregó.

El lanzador derecho remató: “En los últimos años hemos estado en reconstrucción, pero la meta es regresar a la postemporada”.