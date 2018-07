Junior busca la remontada ante Lanús por Copa Sudamericana

Junior busca este martes remontar el 0-1 que tiene en desventaja ante el equipo Lanús de Argentina, en el partido de vuelta por la Copa Sudamericana que está previsto para disputarse desde las 7:45 de la noche en el estadio Roberto Meléndez de la capital del Atlántico.

El equipo barranquillero cayó en el partido de ida un gol por cero, pero sus jugadores confían en este martes pueden remontarlo y así avanzar a la siguiente fase del torneo subcontinental.

Aunque el técnico Julio Avelino Comesaña no ha definido el equipo titular, se especula que no habrá muchos cambios respecto al once titular que actuó hace una semana en Argentina. La novedad es si sigue con Luis Narváez en la primera línea de volantes o se decide por poner a Leonardo Pico.

Para el partido no se habilitó la tribuna norte del estadio, porque en ese sitio se encuentra instalada la tarima que se utilizó para la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y también para la clausura, que será el 3 de agosto. Las personas que tienen abonos de esa tribuna por esta ocasión serán ubicados en la grada de oriental.

Las puertas del estadio se abrirán desde las 5:00 de la tarde, aunque el ambiente para este cotejo es casi nulo, ya que Barranquilla está prácticamente sumergida en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La posible formación de Junior sería con: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Deivy Balanta, Rafael Pérez, Gabriel Fuentes; Luisd Narváez, Luis Cantillo, Sebastián Hernández, Jarlan Barrera; Teófilo Gutiérrez y Luis Carlos Ruiz. DT: Julio Comesaña.