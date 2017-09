Junior partió a Paraguay para enfrentar a Cerro Porteño por Copa Sudamericana

Con una nómina de 19 jugadores partió este sábado a territorio paraguayo el equipo Junior de Barranquilla, donde el martes estará disputando ante Cerro Porteño, el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2017.

El gran ausente del elenco rojiblanco es el delantero Teófilo Gutiérrez, quien debió quedarse para recuperarse de una quemadura que le produjo un ungüento que se untó en el tobillo que tenía golpeado, el día del partido de Colombia ante Brasil. La lesión es considerada de gravedad por lo que el cuerpo médico no autorizó su presencia en este cotejo.

El itinerario se inició en Barranquilla con la partida de los jugadores y cuerpo técnico a las 11:45 de la mañana hacia Bogotá. De la Capital de la República zarpaban en vuelo a las 5:00 de la tarde hacia Lima y sobre la media noche de la capital del Perú partían hacia Asunción, donde está prevista llegar en la madrugada del domingo.

Los jugadores han dicho que se muestran optimistas de poder conseguir un buen resultado ante Cerro Porteño. Uno de los más entusiastas es Roberto Ovelar, quien tiene gratos recuerdos del equipo guaraní, ya que allí fue donde se formó como jugador y se hizo profesional.

“Es muy agradable poder jugar ante el club que me dio la oportunidad de hacerme como jugador. Es una sensación agradable, pero si me toca hacerle gol se lo hago y lo celebraré como siempre lo hago. Además, no no soy de celebraciones ampulosas, lo celebraré de lo más normal”, dijo ‘Búfalo’ antes de partir a su tierra natal.

El paraguayo cree que muchos de su familia lo estarán acompañando en el ese partido. “Si cuando jugamos contra Chapecoense fueron varios de ellos, a pesar de la distancia, ahora con mucha más razón estoy seguro que viajarán a saludarme y a ver a Junior”.

Junior regresa esa misma noche a Colombia, vía Lima. El partido de vuelta se estará jugando el 19 de septiembre a las 7:45 de la noche, el mismo horario que tendrá el de esta martes en Asunción.

La nómina de viajeros de Junior es la siguiente:

Arqueros: Sebastián Viera y José Luis Chunga.

Defensas: Germán Gutiérrez, David Murillo, Rafael Pérez, Jonathan Ávila, Jorge Arias y Marlon Piedrahita.

Volantes: James Sánchez, Sebastián Hernández, Leonardo Pico, Yimmi Chará, Jarlan Barrera, Luis Narváez, Luis Díaz y Víctor Cantillo.

Delanteros: Jorge Aguirre, Roberto Ovelar y Léiner Escalante.

DT: Julio Comesaña.