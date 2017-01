Junior se prepara en cancha sintética antes de enfrentar a Carabobo

El técnico Alberto Gamero y sus pupilos viajaron este miércoles hasta el municipio de Puerto Colombia, para realizar su entrenamiento en la cancha sintética del estadio Lulio González, similar a la que encontrará el día 31 de enero cuando enfrente, en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia, Venezuela, al Carabobo FC en el partido de ida por la primera fase de la Copa Libertadores de América.

Aunque en un principio se pensó realizar un cotejo amistoso con el Barranquilla FC, de último momento se optó por realizar solo una práctica. Por lo que Gamero dividió a la plantilla en dos grupos que jugaron 70 minutos de fútbol, en el que utilizaron el balón oficial con el que se disputará la Copa Libertadores en este 2017.

Luego del entrenamiento el técnico Alberto Gamero habló con los medios sobre esta primera práctica antes del compromiso del martes. “No es fácil porque el jugador siempre juega con mucha precaución, con mucho nerviosismo por evitar una lesión y se vio en la cancha. Esta fue una práctica para pisar el terreno y probar el nuevo balón”.

Gamero ya enfrentó al Carabobo FC cuando era técnico del Tolima y comparó la cancha de Puerto Colombia con la venezolana. “Me parece que aquella cancha está más pelada y hay que acostumbrarse a eso, la pelota es más liviana”.

Junior estará viajando este domingo a Venezuela, rumbo a la ciudad de Valencia, donde el martes enfrenta al Carabobo.

Este jueves, a las 7:00 de la noche, en el Hotel Dann Carlton se anuncia la presentación ante los medios de los refuerzos del equipo y la nueva indumentaria para este año.

En la práctica de fútbol el técnico Gamero plantó los equipos de la siguiente manera: Nómina Uno: Sebastián Viera; David Murillo, Andrés Pecoso, Alexis Pérez, Héctor Quiñones; James Sánchez, Leonardo Pico; Jonathan Estrada, Robinson Aponzá; Edison Toloza y Roberto Ovelar.

Nómina dos: José Luis Chunga; Deivy Balanta, Gulfran Támara, Enrique Serje, Félix Noguera; Rafael Carrascal, Fáber Cañaveral, Yony González, Sebastián Hernández, Léiner Escalante y Jorge Aguirre.

OPINARON LOS FUTBOLISTAS

Entre tanto los futbolistas también opinaron respecto al balón y a la cancha y los que les espera en esta primera fase del torneo suramericano.

“Por momentos es poco extraña la condición del balón, sobre todo el pique”, subrayó el arquero Sebastián Viera, quien espera que este tipo de césped no interfiera en el fútbol que quiere practicar el equipo rojiblanco.

“Esperemos que no influya tanto, que nos adaptemos rápido a la cancha, que no la sintamos tanto y que podamos realizar nuestro fútbol, nosotros nos caracterizamos por tener la pelota y esperamos que eso no nos afecte”, destacó el capitán del elenco tiburón.

A su turno el atacante paraguayo Roberto Ovelar fue más crítico con esta situación, considerando que la grama sintética le quita “mucha esencia al fútbol”.

“La pelota pica mucho y es muy rápida, pero todo depende de nosotros, debemos tener la posesión de la pelota y hacer todo a partir de la tenencia”, afirmó el delantero guaraní.