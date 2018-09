Junior, sin temores para enfrentar a Colón de Santa Fe por Copa Sudamericana

Tanto el técnico Julio Comesaña como jugadores del plantel, consideran que Junior debe salir a jugar sin temores ante Colón de Santa Fe, de Argentina, equipo al que enfrenta este miércoles en el estadio Roberto Meléndez en partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“En este tipo de partidos la clave está en no perder la calma, en estar atentos tanto en defensa como el ataque. Que le brindemos seguridad a la gente y a nosotros mimos, porque en este tipo de series cortas lo importante es que tú marques y no te anoten. Creo que si uno hace un gol es importante porque en la vuelta lo puedes manejar. Es importante marcar y que no te marquen”, dijo Teófilo Gutiérrez.

Para el jugador Enrique Serje “lo importante es ganar en casa. Hemos venido entrenando de la mejor manera para contrarrestar las fortalezas de ellos y agrandar las nuestras. Es importante comenzar la llave ganando, es lo que queremos, para ir un poco más tranquilos y buscar el resultado que nos permita avanzar a la siguiente fase, que es lo que está pensando todo el grupo”.

Reconoció que “Colón es un equipo que se defiende muy bien y tiene jugadores de gran importancia, pero nosotros hemos trabajado para contrarrestar sus fortalezas y aprovechar las nuestras al máximo”.

Para el técnico Julio Comesaña “Colón es un rival digno, que hay que respetar porque tiene una historia, porque es un equipo guerrero, bravo, tiene un buen entrenador y tiene algunos jugadores bien importantes, vamos preparados para eso, pero no tenemos temor de nadie, estamos jugando al fútbol y no vamos a estar sin dormir porque vayamos a jugar contra Colón o contra quien sea, vamos a jugar sin temor a nadie”.

Agregó que “estamos trabajando para contrarrestar sus fortalezas, de limitarlos, de no darles chance de nada, vamos a jugar nuestro fútbol. Nosotros sabemos que de local no se puede recibir goles y el trabajo nuestro es no dejarlos hacer y convertir las oportunidades que se presenten”.

El partido está programado para las 7:15 de la noche en el estadio Roberto Meléndez, con la dirección arbitral de Carlos Orbe, de Ecuador, quien está secundado en las líneas por sus compatriotas Christian Lezcano y Byron Romero. El asesor internacional será el venezolano Miguel Buitrago.

La posible formación de Junior para enfrentar a Colón es la siguiente: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Deivy Balanta (Willer Ditta), Gabriel Fuentes; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, James Sánchez, Jarlan Barrera; Teófilo Gutiérrez y Yony González (Luis Díaz) DT: Julio Comesaña.

