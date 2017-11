Justicia boliviana amplía plazo para investigar la tragedia del Chapecoense

La Justicia boliviana dispuso ampliar por otros seis meses el plazo para las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público del país andino sobre el accidente del avión que hace un año trasladaba al club brasileño Chapecoense a Colombia y se estrelló, causando la muerte de 71 personas.

El fiscal de Distrito de Santa Cruz (este), Freddy Larrea, confirmó hoy a los medios que un juzgado cautelar concedió la ampliación del "plazo investigativo" teniendo en cuenta "la complejidad del caso", pues involucra a tres países, Brasil, Bolivia y Colombia.



"Tenemos un plazo de seis meses más que ha ampliado el juez y de acuerdo a la información que vayamos recabando, se verá la pertinencia o no de ampliar contra las personas que resulten implicadas en el caso", señaló Larrea.



El avión de la aerolínea boliviana LaMia, en el que viajaban futbolistas y dirigentes del club brasileño de fútbol Chapecoense desde Bolivia hasta Colombia, se estrelló el 28 de noviembre de 2016 en un cerro cerca de la ciudad colombiana de Medellín, tras quedarse sin combustible.



En el siniestro murieron 71 de los 77 pasajeros del avión y sobrevivieron tres futbolistas, dos tripulantes y un periodista.



Dentro de las investigaciones que se efectúan en Bolivia han sido detenidos el director de LaMia, Gustavo Vargas Gamboa, y el exsupervisor de tránsito aéreo de la Administración de Aeropuertos y Servicios a la Navegación Aérea (Aasana) en Santa Cruz Joons Miguel Teodovich.



También fue encarcelado el hijo de Vargas Gamboa, Gustavo Vargas Villegas, quien siendo director de Registro Aeronáutico Nacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) autorizó en 2014 la importación y matrícula provisional del avión de la aerolínea.



Asimismo, han sido declarados en rebeldía el director de operaciones de LaMia, Marco Antonio Rocha, cuyo paradero es desconocido, y la exfuncionaria de Aasana Celia Castedo, quien huyó a Brasil en diciembre de 2016, donde solicitó refugio y acusó al Gobierno boliviano de no garantizarle un juicio justo.



Larrea explicó que al estar Rocha y Castedo fuera del país se tramitó una "notificación roja" para que Interpol se encargue de ejecutar los mandamientos de aprehensión en ambos casos.



Indicó que la comisión de fiscales encargada del caso está reunida hoy analizando diversos aspectos, entre ellos la información surgida en Brasil sobre sospechas de que el avión que se estrelló no pertenece a los bolivianos Rocha y Miguel Quiroga, piloto del avión, que falleció en el accidente.



Hace dos semanas se supo que la Fiscalía de Santa Catarina, estado brasileño en el que se encuentra Chapecó, donde juega el Chapecoense, encontró documentos que muestran que la negociación para el alquiler del avión tuvo la participación de Loredana Albacete, hija del exsenador venezolano Ricardo Albacete.



En caso de comprobarse la relación de los Albacete con la negociación del vuelo, podría colocarla como responsable solidaria en un eventual pedido de indemnización en la Justicia.



La Fiscalía boliviana aguarda que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) le envíe el informe preliminar sobre las causas del accidente, así como el reporte con conclusiones de las indagaciones que se realizan en Colombia.