Kaká confirma que ha decidido abandonar el fútbol a los 35 años

El brasileño Ricardo Izecson dos Santos Leite, conocido como Kaká, anunció este domingo que ha decidido abandonar el fútbol a pesar de que tenía varias ofertas para continuar en activo a sus 35 años.

"Muy consciente, llegué a la conclusión de que es el momento de terminar mi carrera como jugador profesional", declaró Kaká en una entrevista con el canal de televisión Globo.

El que fue considerado el mejor jugador del mundo en 2007 dijo que pretende prepararse para "ejercer otra función en el fútbol", pero no dio demasiadas pistas sobre su futuro, que la prensa local proyecta en alguna función directiva en el Sao Paulo o en el Milan.

Sobre su carrera, Kaká tuvo un recuerdo especial de sus tiempos en el Real Madrid, en el que militó entre 2009 y 2013.

Father,

It was much more than I could ever imagined. Thank you! I’m now ready for the next journey. In Jesus name. Amem.

Pai,

Foi muito mais do que eu pedi ou imaginei!Obrigado! Eis-me aqui para próxima jornada. Em nome de Jesus. Amém. pic.twitter.com/PofZBAV0BE

— Kaka (@KAKA) 17 de diciembre de 2017