Karate do de Bolívar elige mañana su órgano de administración

El karate do de Bolívar quiere avanzar en su propósito de organización deportiva y administrativa y solo teniendo una Liga, debidamente constituida, cumplirá con esta misión.

Mañana, a las 9 de la mañana, en las instalaciones de la Unidad Deportiva del Coliseo Bernardo Caraballo, se llevará a cabo la elección del nuevo órgano administrativo de la Liga de Karate do de Bolívar.

La última asamblea de elección se hizo en febrero de este año, pero solo seis clubes, que estaban al día con la documentación, participaron, por lo que Coldeportes, basándose en los estatutos de la misma liga, consideró ineficaz la reunión porque el mínimo de clubes que debían participar era de 7, por lo cual nombró un comité provisional al que le dio 60 días para revisar el tema y fijar las condiciones de una nueva elección.

Germán Arrieta, uno de los integrantes del Comité Provisional, dijo que “hemos revisado minuciosamente las actas de asamblea e informes de tesorería, en donde queda claro qué requisitos necesita un club para votar mañana. Los mismos son tres: tener reconocimiento deportivo vigente, el órgano de administración al día y estar a paz y salvo con la Liga”.

Según Arrieta a la fecha 8 clubes reúnen todos los requisitos para votar, pero aclaró que “si antes de la elección hay clubes que se ponen al día con temas de documentación o deudas financieras, también tendrán voz y voto”.

El riesgo

El karate do de Bolívar necesita tener Liga no solo porque ese es el deber ser de las cosas sino porque de no ser así sus deportistas se podrían quedar por fuera de los Juegos Nacionales 2019, en los que son afitriones.

Si los karatecas de Bolívar no asisten a la próxima eliminatoria de Karate Do, que se realizará el 29 de septiembre en Montería, increíblemente se quedarán afuera de las justas nacionales.