Karate, la conexión del alma y el cuerpo para un deportista

"Para mi el karate lo es todo. Este deporte no es como muchos piensan, solo gritos y patadas. Va más allá de eso, es algo espiritual que conecta el alma con el cuerpo y da mucha tranquilidad". Este gran concepto sobre el arte marcial lo da el cartagenero Brian Herazo Quintero.

Brian tiene 15 años y practica karate desde los 11. Vive en el barrio Mirador de La Bahía y a nivel regional es uno de los más "duros" en su categoría.

"Comencé en el karate en las Escuelas de Formación del IDER. Luego, a los 13 años, paso al club Hata Moto, donde me destaco por mi talento. Ya he ganado títulos dentro y fuera del país", dice el chico.

SELECCIÓN COLOMBIA

El joven es una promesa del deporte oriental. Ha sido Selección Colombia tres veces, disputó torneos en Chile, Bolivia y El Salvador, logrando grandes resultados. En los Juegos Nacionales Supérate subió al podio. Pese a su potencial y medallas, Brian y sus padres sienten que no hay apoyo de los entes de gobierno para él.

"Ellos van a los eventos y traen triunfos para el departamento y el país, luego que ganan, no los ayudan más. Para ellos como deportistas no hay más apoyo, y esos chicos son de escasos recursos", dice Luciris Quintero, madre del menor.

La mamá dice que el chico, campeón nacional en los 63 kilogramos, viaja a los torneos con la ayuda de su familia.

"Los karatecas están descuidados, vienen del proceso IDER, los forman y cuando crecen y empiezan a ir al exterior, les toca a los padres sacar plata de donde no hay. Por eso muchos niños abandonan sus sueños", dice Luciris.

La preocupada madre asegura que esto crea un malestar mental en los deportistas. "Ellos se sienten desmotivados porque ven a sus padres corriendo por dinero, ven que ganan medallas y eso se olvida, no pasa más nada. No que remos que se acaben sus sueños", relata la mujer.

¡SIGUE FIRME!

Brian se prepara con "las uñas" porque en junio participará en los nacionales en Bogotá y en julio va a Bolivia para un Suramericano.

¿Cómo conseguirá los recursos para sus viajes? Esa es la pregunta que se hace esta familia, donde la madre es ama de casa y el padre trabaja en seguridad.

"El llamado que hacemos es que así como Brian, hay decenas de niños que ganan títulos nacionales e internacionales en atletismo, boxeo, fútbol, de todo, y los entes solo los mencionan, pero no les dan recursos para suplir sus gastos para quitarle un poco el peso a los padres, que muchas veces no tenemos dinero", dice Luciris.

SONRISA DE ESPERANZA

El panorama se ve negro, pero Brian, con una sonrisa de esperanza, dice que "ama el karate y quiere ir a los Olímpicos y a un mundial y traer oro a su país". Sus padres saben que es difícil, pero no dejarán de velar porque su hijo cumpla sus metas, sin embargo se preocupan por el futuro de esos chicos que así como Brian, sueñan en grande, pero la falta de apoyo les despierta y a veces toman mal camino.

"No es justo que los entes de gobierno se pongan felices y saquen pecho cuando los chicos ganan, pero no los apoyan en el proceso. Por eso, a veces perdemos talentos en las calles. No debemos perder campeones", finaliza la madre.